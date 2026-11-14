„Du wirst uns fehlen“: Große Trauer um Rettungshund Sam

Er war ein treuer Begleiter, voller Lebensfreude und Begeisterung für seine Aufgabe. Jetzt muss die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Braunau Abschied von Sam nehmen. Mit bewegenden Worten erinnern sich seine Weggefährten an ihn.

Der Rettungshund gehörte zur Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Braunau und war für seine Weggefährten weit mehr als ein vierbeiniger Kollege. Nun ist Sam gestorben.

Der Rettungshund gehörte zur Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Braunau und war für seine Weggefährten weit mehr als ein vierbeiniger Kollege. Nun ist Sam gestorben.

Manche Hunde hinterlassen Spuren, die weit über ihre Pfotenabdrücke hinausgehen. Sam war offenbar einer von ihnen. Der Rettungshund gehörte zur Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Braunau und war für seine Weggefährten weit mehr als ein vierbeiniger Kollege. Nun ist Sam gestorben. Die Nachricht macht die Mitglieder der Suchhundestaffel traurig. Auf Facebook nehmen sie mit persönlichen Worten Abschied von ihrem treuen Begleiter.

„Eine ausgesprochen treue Seele“

Wer Sam kannte, dürfte sich vor allem an seine besondere Art erinnern. Die Suchhundestaffel beschreibt ihn als einen Hund, der nicht nur mit Begeisterung bei der Sache war, sondern auch immer wieder für heitere Momente sorgte. „Sam war eine ausgesprochen treue Seele, ein Clown mit unbändiger Begeisterung für seine Aufgabe“, heißt es in dem emotionalen Facebook-Beitrag. Worte, die erahnen lassen, wie viel der Vierbeiner seinen Menschen bedeutet hat. Neben seiner Aufgabe als Suchhund war Sam auch ein Gefährte, mit dem seine Wegbegleiter viele gemeinsame Stunden verbrachten.

Suchhundestaffel nimmt Abschied

Die Trauer ist groß. „Wir sind alle sehr traurig und betroffen“, schreibt die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Braunau. Besonders denken die Mitglieder in diesen schweren Stunden an Host und Eva, denen sie in ihrem Beitrag ihr Mitgefühl aussprechen. Zum Abschied findet das Team Worte, die zeigen, wie sehr Sam fehlen wird. „Run free, Sam! Danke für deinen Einsatz und die vielen schönen, gemeinsamen Stunden. Du wirst uns fehlen!“, schreibt die Suchhundestaffel.