Horror-Unfall: Mann schnitt sich mit Motorsäge in Kopf

Bei Holzarbeiten in Oberösterreich ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Ein 36-Jähriger verletzte sich mit einer Motorsäge am Kopf und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die laufende Motorsäge traf den 36-Jährigen am Kopf und fügte ihm Verletzungen zu.

Die laufende Motorsäge traf den 36-Jährigen am Kopf und fügte ihm Verletzungen zu.

Am Samstag (14. November 2026) ereignete sich im Bezirk Grieskirchen ein Arbeitsunfall. Gegen 14.30 Uhr war ein 36-jähriger Mann damit beschäftigt, Buchenäste mit einer Motorsäge zu Brennholz zu verarbeiten. Wenige Meter entfernt zerkleinerte ein 35-Jähriger ebenfalls Holzstücke.

Motorsäge schnellte plötzlich nach oben

Als der 36-Jährige einen weiteren Ast durchtrennen wollte, blieb das Schwert seiner Motorsäge im Holz stecken. Der Mann versuchte daraufhin, die Säge durch Ziehen wieder zu lösen. Dabei kam das Schwert plötzlich frei und schnellte nach oben. Dabei schnitt sich der 36-Jährige in den Kopf.

Arbeitskollege leistete sofort Erste Hilfe

Der 35-jährige hörte den Schmerzensschrei des Verletzten und eilte ihm umgehend zu Hilfe. Er versorgte den Mann zunächst an der Unfallstelle. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 36-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels gebracht. Wie schwer seine Verletzungen tatsächlich sind, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 18:51 Uhr aktualisiert