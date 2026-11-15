Steine auf Krampusse geworfen: Lauf musste abgebrochen werden

Ein Krampuslauf im oberösterreichischen Ansfelden (Bezirk Linz-Land) hat am Samstagabend, dem 14. November 2026, ein vorzeitiges Ende genommen. Was als Brauchtumsveranstaltung geplant war, soll nach mehreren Gruppen in Gewalt umgeschlagen sein. Laut einer öffentlichen Stellungnahme der „Holzknecht Teifln“ wurden Krampusse von Jugendlichen zunächst mit Steinen beworfen. Anschließend soll es auch zu körperlichen Übergriffen gekommen sein.

Nach achter Gruppe eskalierte die Situation

Der Krampuslauf fand im Motorikpark Ansfelden statt. Nach Angaben der Veranstalter kam es nach dem Auftritt der achten Gruppe zu massiven Zwischenfällen. „Nach der 8. Gruppe kam es zu massiven Zwischenfällen, bei denen mehrere Jugendliche unsere Krampusse zunächst mit Steinen attackierten und es in weiterer Folge auch zu körperlichen Übergriffen kam“, heißt es in der Stellungnahme der Holzknecht Teifln. Wie viele Jugendliche beteiligt gewesen sein sollen und ob Personen verletzt wurden, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Veranstalter mussten Krampuslauf abbrechen

Die Situation soll sich derart zugespitzt haben, dass sich die Verantwortlichen aus Sicherheitsgründen zum Abbruch der Veranstaltung entschlossen. „Die Situation eskalierte derart, dass wir uns gezwungen sahen, den Lauf aus Sicherheitsgründen abzubrechen und Polizei sowie Rettung zu verständigen“, erklären die Veranstalter. Für die Besucher bedeutete das, dass der Krampuslauf nicht wie geplant zu Ende geführt werden konnte. Die Organisatoren entschuldigten sich bei jenen Gästen, die den restlichen Lauf dadurch verpassten.

„Gewalt, Angriffe und derartige Übergriffe haben hier nichts verloren“

In ihrer Stellungnahme zeigen sich die Holzknecht Teifln tief enttäuscht über die Vorfälle. Der Abend hätte im Zeichen von Brauchtum, Tradition und gemeinsamer Freude stehen sollen. „Für uns als Veranstalter steht die Sicherheit aller Beteiligten an erster Stelle – sowohl die unserer Mitglieder als auch die der Besucherinnen und Besucher. Gewalt, Angriffe und derartige Übergriffe haben bei einer Brauchtumsveranstaltung absolut nichts verloren“, betonen die Verantwortlichen. Die Veranstalter bedanken sich bei den Gästen für ihr Verständnis und bedauern, dass die Veranstaltung auf diese Weise enden musste. Ob es Anzeigen oder Verletzte gab und welche Erkenntnisse die Polizei zu den geschilderten Vorfällen hat, ist derzeit nicht bestätigt.