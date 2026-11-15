Jugendliche zu laut: Mann (51) soll Waffe gezückt haben

Weil ihn Jugendliche offenbar mit ihrem Lärm störten, soll ein 51-Jähriger im Bezirk Ried zu einer Schreckschusspistole gegriffen haben. Kurz darauf wurde er von der Polizei festgenommen.

Ein 51-Jähriger soll Jugendliche im Bezirk Ried im Innkreis mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Die Polizei stellte zwei Waffen sicher.

Ein 51-Jähriger soll Jugendliche im Bezirk Ried im Innkreis mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Die Polizei stellte zwei Waffen sicher.

Ein nächtlicher Streit wegen Lärms hat am Sonntag, dem 15. November 2026, im Bezirk Ried im Innkreis (Oberösterreich) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 51-jähriger Mann soll mehrere Jugendliche mit einer Schreckschusspistole bedroht haben.

Lärm dürfte Mann gestört haben

Kurz vor 3 Uhr soll sich der 51-Jährige durch den Lärm der Jugendlichen gestört gefühlt haben. Daraufhin dürfte er zu seiner Schreckschusspistole gegriffen und seine Wohnung verlassen haben. An einer Bushaltestelle kam es laut den vorliegenden Informationen zu einer verbalen Auseinandersetzung. Dabei soll der Mann den Jugendlichen die Waffe vorgehalten haben.

Zwei Schreckschusspistolen sichergestellt

Gegen 3.25 Uhr wurde der 51-Jährige schließlich in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen. Im Zuge des Polizeieinsatzes wurden zwei Schreckschusspistolen sichergestellt. Gegen den Mann wurde außerdem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft verfügte eine Anzeige auf freiem Fuß.