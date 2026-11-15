Brand lange unbemerkt: Feuer im Ennshafen sorgt für Großeinsatz

Ein Brand auf einem Firmengelände in Enns blieb längere Zeit unbemerkt. Als die Feuerwehr eintraf, war ein Holzschredder bereits völlig ausgebrannt. Insgesamt 31 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Auf einem Firmengelände in Enns brannten am Samstagabend ein Hackschnitzelhaufen und eine Arbeitsmaschine. Verletzt wurde niemand.

Auf einem Firmengelände in Enns brannten am Samstagabend ein Hackschnitzelhaufen und eine Arbeitsmaschine. Verletzt wurde niemand.

Ein Feuer auf einem Firmengelände im Ennshafen in Enns (Bezirk Linz-Land, Oberösterreich) hat am Samstagabend, dem 14. November 2026, einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein 53-jähriger Linzer bemerkte kurz vor 22 Uhr Funkenflug und Rauchentwicklung bei einem Unternehmen und alarmierte die Einsatzkräfte.

Brand blieb längere Zeit unbemerkt

Um 21.49 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Enns mit dem Einsatzstichwort „Brand Industrie“ alarmiert. Aufgrund der abgelegenen Lage des Firmengeländes blieb das Feuer laut Feuerwehr längere Zeit unbemerkt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war ein Holzschredder bereits vollständig ausgebrannt. Auch ein unmittelbar danebenliegender Haufen mit zerkleinertem Holz stand in Flammen. Laut Polizei hatte dieser einen Durchmesser von rund sechs Metern.

Feuerwehr musste sich Zutritt verschaffen

Da das Firmenareal versperrt war, musste sich die Feuerwehr zunächst Zutritt verschaffen. Anschließend begannen die Löscharbeiten. Unter Atemschutz zogen die Feuerwehrleute das brennende Holzmaterial auseinander, kühlten das ausgebrannte Maschinenwrack und löschten verbliebene Glutnester ab.

31 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Enns stand mit sechs Fahrzeugen und insgesamt 31 Einsatzkräften vor Ort. Auch die Freiwillige Feuerwehr Ennsdorf wurde alarmiert und hielt sich als Einsatzreserve bereit. Um 0.21 Uhr in der Nacht auf Sonntag war der Einsatz für die Feuerwehr Enns beendet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.