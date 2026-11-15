Mit 1,14 Promille: Autofahrer beschädigt Zaun und drei Bäume

Ein 40-jähriger Welser kam in der Nacht auf Sonntag in Sierning von der B122 ab. Dabei beschädigte er einen Wildzaun und drei Fichten. Im Krankenhaus ergab ein Alkotest 1,14 Promille.

Ein 40-jähriger Autofahrer kam in Sierning von der B122 ab und beschädigte einen Wildzaun sowie drei Fichtenbäume.

Ein 40-jähriger Autofahrer kam in Sierning von der B122 ab und beschädigte einen Wildzaun sowie drei Fichtenbäume.

In der Nacht auf Sonntag, den 15. November 2026, kam es auf der B122 im Gemeindegebiet von Sierning (Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich) zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Welser war gegen 0.50 Uhr mit seinem Auto von Steyr in Richtung Bad Hall unterwegs, als er zunächst in einem Kreisverkehr die Leitschiene streifte.

Zwei Kilometer später von Straße abgekommen

Der 40-Jährige streifte im Bypass des Kreisverkehrs mit der linken Fahrzeugseite die Leitschiene. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Rund zwei Kilometer später kam der Mann mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurden ein Wildzaun sowie drei Fichtenbäume beschädigt.

Ersthelfer unterstützten Autofahrer

Mit Unterstützung von Ersthelfern konnte der 40-Jährige sein Fahrzeug verlassen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Dort wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 1,14 Promille ergab. Nähere Angaben zu möglichen Verletzungen des Autofahrers liegen derzeit nicht vor.