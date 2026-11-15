Krampuslauf eskaliert: 16-Jähriger an Hörnern zu Boden gerissen

Nach dem abgebrochenen Krampuslauf in Ansfelden gibt es neue Details der Polizei. Mehrere Jugendliche sollen bei Rangeleien verletzt worden sein. Ein 16-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem vorzeitig abgebrochenen Krampuslauf in Ansfelden (Bezirk Linz-Land, Oberösterreich) am Samstagabend, dem 14. November 2026, liegen nun weitere Informationen der Polizei vor. Der Veranstalter erstattete noch am selben Abend Anzeige wegen mehrerer Rangeleien. Dabei wurden auch Verletzungen gemeldet. Ein 16-Jähriger musste ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht werden.

16-Jähriger an den Hörnern gepackt

Besonders schwerwiegend ist der geschilderte Vorfall rund um einen 16-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. Ein bislang unbekannter Täter soll den Jugendlichen an den Hörnern seiner Krampusmaske gepackt und schlagartig nach unten gezogen haben. Der 16-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Wer für den Übergriff verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar.

Weitere Vorfälle beim Krampuslauf

Auch ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land wurde laut Polizei verletzt. Ein unbekannter Täter soll ihn während des Laufes von hinten gestoßen haben. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich dabei am linken Knie. In einem weiteren Fall beschuldigt ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land einen 68-jährigen Mann aus dem Bezirk Steyr-Land, ihm beim Krampuslauf gegen das rechte Knie geschlagen zu haben.

Veranstaltung vorzeitig abgebrochen

Bereits zuvor hatten die Veranstalter, die „Holzknecht Teifln“, öffentlich erklärt, dass der Krampuslauf im Motorikpark Ansfelden nach dem Auftritt der achten Gruppe abgebrochen werden musste. Laut ihrer Stellungnahme sollen mehrere Jugendliche Krampusse zunächst mit Steinen beworfen haben. Anschließend sei es zu körperlichen Übergriffen gekommen. Aus Sicherheitsgründen hätten sich die Verantwortlichen zum Abbruch entschlossen und Polizei sowie Rettung verständigt. Die nun veröffentlichten Angaben der Polizei beschreiben mehrere konkrete Vorfälle. Ob und in welchem Zusammenhang diese mit den von den Veranstaltern geschilderten Steinwürfen stehen, geht daraus nicht hervor. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.