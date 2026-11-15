Wilde Flucht durch Wels: 14-Jähriger rast vor Polizei davon

Ein 14-Jähriger lieferte sich in Wels eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Sein unbeleuchteter E-Scooter hatte 2.000 Watt Leistung. Einen Drogentest verweigerte der Jugendliche.

Eine Polizeikontrolle in Wels (Oberösterreich) entwickelte sich am Samstagnachmittag, dem 14. November 2026, zu einer Verfolgungsfahrt. Ein erst 14-jähriger Welser versuchte, auf seinem E-Scooter vor einer Polizeistreife zu flüchten. Dabei war er laut Polizei ohne Beleuchtung und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Ohne Licht und Helm unterwegs

Gegen 17.15 Uhr bemerkten Polizisten im Bereich der Maria-Theresia-Straße nahe der Fabrikstraße einen augenscheinlich sehr jungen E-Scooter-Lenker. Der Jugendliche war ohne Helm unterwegs, sein Fahrzeug war völlig unbeleuchtet. Als die Beamten die Nachfahrt aufnahmen, ergriff der Lenker sofort die Flucht. Dabei missachtete er ein Einfahrtsverbot und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Fabrikstraße.

Polizei musste auf über 50 km/h beschleunigen

Laut Zeugenaussagen war der Jugendliche rücksichtslos und mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Auch als ihn die Polizisten durch das geöffnete Fenster ihres Streifenwagens ansprachen, setzte er seine Flucht fort. Ohne jegliche Beleuchtung raste er weiter in Richtung Noitzmühle. Um den Anschluss nicht zu verlieren, mussten die Beamten ihren Streifenwagen laut Polizeibericht auf mehr als 50 km/h beschleunigen. Als die Polizisten den Jugendlichen erneut aufforderten, anzuhalten, wendete dieser abermals. Erst kurz vor der Bauernstraße konnte er schließlich gestoppt werden.

Drogentest verweigert

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten laut Polizei deutliche Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtgift fest. Der 14-Jährige verweigerte allerdings sowohl einen Drogentest als auch die Vorführung zu einer klinischen Untersuchung. Ob er tatsächlich unter Drogeneinfluss stand, wurde damit nicht festgestellt.

E-Scooter hatte 2.000 Watt Leistung

Auch die technische Überprüfung des Fahrzeugs brachte eine Auffälligkeit ans Licht: Der E-Scooter verfügte laut Polizei über eine Leistung von 2.000 Watt. Zum Vergleich: Für die rechtliche Einstufung als gewöhnlicher E-Scooter gelten in Österreich grundsätzlich eine maximale Leistung von 600 Watt und eine Bauartgeschwindigkeit von höchstens 25 km/h. Der 14-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.