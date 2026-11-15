Trauer am Attersee: Bekannter Hotelier und langjähriger Vizebürgermeister verstorben

Franz Föttinger ist verstorben. Der Hotelier in Steinbach am Attersee starb am 29. Oktober mit 83 Jahren. Jahrzehntelang setzte er sich für den Tourismus im Salzkammergut ein und machte aus dem elterlichen Gasthaus ein Hotel.

Aus einem traditionellen Wirtshaus am Attersee machte er ein Vier-Sterne-Hotel, doch sein Engagement ging weit über den eigenen Betrieb hinaus. Franz Föttinger aus Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) gehörte über Jahrzehnte zu den prägenden Persönlichkeiten des oberösterreichischen Tourismus. Am 29. Oktober 2026 ist der frühere Hotelier und Vizebürgermeister im Alter von 83 Jahren verstorben.

Aus einem Wirtshaus wurde ein Vier-Sterne-Hotel

Die Geschichte des Familienbetriebs reicht bis ins Jahr 1869 zurück. Föttinger, der gelernter Gastwirt und Metzgermeister war, übernahm das elterliche Wirtshaus und entwickelte es über die Jahre zu einem Vier-Sterne-Hotel direkt am Attersee. Das Seehotel Föttinger wurde damit zu einem bekannten Beherbergungsbetrieb in der Region. Doch Föttinger beschäftigte sich nicht nur mit dem eigenen Unternehmen. Er wollte auch die touristische Entwicklung seiner Heimat voranbringen und setzte sich dafür über viele Jahrzehnte ein.

Er prägte den Tourismus im Salzkammergut

Als langjähriger Vizebürgermeister von Steinbach am Attersee und Funktionär im Tourismus engagierte sich Föttinger für die Region. Bereits ab etwa 1977 stand er dem örtlichen Fremdenverkehrsverband vor. Später übernahm er weitere Funktionen auf regionaler Ebene und war maßgeblich am Aufbau der Salzkammergut Marketing GmbH beteiligt. Seine Arbeit blieb nicht unbemerkt. Im September 2022 wurde er gemeinsam mit dem ebenfalls langjährigen Touristiker Johann Fischer von Oberösterreichs Tourismus-Landesrat Markus Achleitner für seine Verdienste ausgezeichnet. Der Tourismusverband Attersee-Attergau verlieh beiden zudem den Titel Ehrenobmann.

Auch abseits des Tourismus engagiert

Föttinger war nicht nur als Hotelier und Touristiker bekannt. Über viele Jahre engagierte er sich auch im Vereinsleben und in der Gemeindepolitik seiner Heimat. Er war unter anderem im Sport-, Heimat- und Kameradschaftswesen aktiv und musizierte beim örtlichen Trachtenverein. Mit seinem Namen verbunden bleibt auch ein Stück Musikgeschichte. Im heutigen Hotel Föttinger verbrachte einst der berühmte Komponist Gustav Mahler mehrere Sommer. Zwischen 1893 und 1896 arbeitete er dort an seiner zweiten und dritten Symphonie. Sein Komponierhäuschen auf dem Hotelgelände erinnert bis heute an diese Zeit.