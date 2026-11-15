Nach Unimarkt-Aus: Zwei neue PENNY-Filialen im Bezirk Vöcklabruck

Wo bisher Unimarkt zu finden war, zieht nun PENNY ein, 5 Minuten hat berichtet: Lebensmittelkette Unimarkt sperrt zu: 600 Mitarbeiter betroffen. Im Bezirk Vöcklabruck bekommen gleich zwei ehemalige Supermarktstandorte einen neuen Betreiber. In Vöcklamarkt können Kunden bereits seit Donnerstag, dem 12. November 2026, wieder einkaufen. Nur wenige Kilometer entfernt laufen die Vorbereitungen noch: In Vöcklabruck soll am 26. November die nächste Filiale eröffnen. Für beide Standorte hat der Diskonter ordentlich Geld in die Hand genommen.

Rund 2,8 Millionen Euro investiert

Jeweils rund 1,4 Millionen Euro flossen nach Unternehmensangaben in den Umbau der beiden Geschäfte. Nach etwa zweieinhalb Monaten Bauzeit stehen den Kunden künftig pro Standort rund 600 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Dabei setzt PENNY bewusst auf bereits bestehende Supermarktflächen. Anstatt neue Gebäude zu errichten, wurden die bisherigen Standorte umgestaltet. Für die Gemeinden bedeutet das zugleich, dass vorhandene Einkaufsmöglichkeiten erhalten bleiben. In beiden Filialen werden nach Angaben des Unternehmens jeweils sieben Arbeitsplätze gesichert. Bürgermeisterin Marita Achleitner begrüßt die Wiedereröffnung in Vöcklamarkt insbesondere mit Blick auf Familien und ältere Menschen, die ihre täglichen Einkäufe weiterhin direkt im Ort erledigen können. „Gerade wenn alles teurer wird, wollen sich die Menschen beim Einkaufen auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen. Genau das bieten wir – und als einziger Diskonter führen wir zusätzlich eine breite Auswahl an Markenartikeln, damit unsere Kund:innen nicht auf ihre Lieblingsprodukte verzichten müssen“, so PENNY Geschäftsführer Johannes Greller beim Rundgang.

©PENNY / Winfried Flohner Bürgermeisterin Marita Achleitner mit PENNY Österreich Geschäftsführer Johannes Greller und dem Team der neu eröffneten Filiale in Vöcklamarkt.

Gratis-Einkäufe und Rabatte zur Eröffnung

Auch für Kunden hat PENNY einige Aktionen angekündigt. Zur Eröffnung werden kostenlos Kaffee, Croissants und Äpfel angeboten. Mit einem Gutschein aus dem Eröffnungsflugblatt gibt es zudem zehn Prozent Rabatt auf den ersten Einkauf. Besonders interessant: An den Eröffnungswochenenden sollen stündlich Gratis-Einkäufe verlost werden. Zusätzlich sind während des jeweiligen Eröffnungsmonats weitere Gutscheinaktionen geplant. Beim Sortiment setzt PENNY auf eine Mischung aus Eigenmarken und bekannten Markenprodukten. Mehr als die Hälfte des Angebots besteht laut Unternehmen aus Markenartikeln. Dazu kommen frisches Obst und Gemüse, mehrmals täglich aufgebackenes Brot und Gebäck sowie eine Fleischabteilung mit ausgebildetem Fleischhauer.