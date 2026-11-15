Nach Unimarkt-Aus: Zwei neue PENNY-Filialen im Bezirk Vöcklabruck
Aus zwei ehemaligen Unimarkt-Filialen werden PENNY-Märkte: In Vöcklamarkt hat der Diskonter bereits eröffnet, Vöcklabruck folgt am 26. November. Die Umbauten kosteten je 1,4 Millionen Euro. Die Aktionen zum Start sind angekündigt.
Wo bisher Unimarkt zu finden war, zieht nun PENNY ein, 5 Minuten hat berichtet: Lebensmittelkette Unimarkt sperrt zu: 600 Mitarbeiter betroffen. Im Bezirk Vöcklabruck bekommen gleich zwei ehemalige Supermarktstandorte einen neuen Betreiber. In Vöcklamarkt können Kunden bereits seit Donnerstag, dem 12. November 2026, wieder einkaufen. Nur wenige Kilometer entfernt laufen die Vorbereitungen noch: In Vöcklabruck soll am 26. November die nächste Filiale eröffnen. Für beide Standorte hat der Diskonter ordentlich Geld in die Hand genommen.
Rund 2,8 Millionen Euro investiert
Jeweils rund 1,4 Millionen Euro flossen nach Unternehmensangaben in den Umbau der beiden Geschäfte. Nach etwa zweieinhalb Monaten Bauzeit stehen den Kunden künftig pro Standort rund 600 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Dabei setzt PENNY bewusst auf bereits bestehende Supermarktflächen. Anstatt neue Gebäude zu errichten, wurden die bisherigen Standorte umgestaltet. Für die Gemeinden bedeutet das zugleich, dass vorhandene Einkaufsmöglichkeiten erhalten bleiben. In beiden Filialen werden nach Angaben des Unternehmens jeweils sieben Arbeitsplätze gesichert. Bürgermeisterin Marita Achleitner begrüßt die Wiedereröffnung in Vöcklamarkt insbesondere mit Blick auf Familien und ältere Menschen, die ihre täglichen Einkäufe weiterhin direkt im Ort erledigen können. „Gerade wenn alles teurer wird, wollen sich die Menschen beim Einkaufen auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen. Genau das bieten wir – und als einziger Diskonter führen wir zusätzlich eine breite Auswahl an Markenartikeln, damit unsere Kund:innen nicht auf ihre Lieblingsprodukte verzichten müssen“, so PENNY Geschäftsführer Johannes Greller beim Rundgang.
Gratis-Einkäufe und Rabatte zur Eröffnung
Auch für Kunden hat PENNY einige Aktionen angekündigt. Zur Eröffnung werden kostenlos Kaffee, Croissants und Äpfel angeboten. Mit einem Gutschein aus dem Eröffnungsflugblatt gibt es zudem zehn Prozent Rabatt auf den ersten Einkauf. Besonders interessant: An den Eröffnungswochenenden sollen stündlich Gratis-Einkäufe verlost werden. Zusätzlich sind während des jeweiligen Eröffnungsmonats weitere Gutscheinaktionen geplant. Beim Sortiment setzt PENNY auf eine Mischung aus Eigenmarken und bekannten Markenprodukten. Mehr als die Hälfte des Angebots besteht laut Unternehmen aus Markenartikeln. Dazu kommen frisches Obst und Gemüse, mehrmals täglich aufgebackenes Brot und Gebäck sowie eine Fleischabteilung mit ausgebildetem Fleischhauer.
Hier eröffnen die beiden Filialen
- PENNY Vöcklamarkt: Der neue Markt in der Stelzhamerstraße 17 hat bereits am 12. November eröffnet. Geleitet wird die Filiale von Justin Hoppe.
- PENNY Vöcklabruck: Die zweite Filiale in der Linzer Straße 15 soll am Donnerstag, dem 26. November 2026, ihre Türen öffnen. Die Filialleitung übernimmt Julia Hufnagl.
- Für beide Standorte gelten dieselben regulären Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.15 bis 19 Uhr sowie Samstag von 7.15 bis 18 Uhr.