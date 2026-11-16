Tödlicher Crash auf B126: Aus Geldstrafe wird Mordprozess

Nach einem tödlichen Frontalcrash wurde ein junger Lenker zunächst zu einer Geldstrafe verurteilt. Nun steht der heute 24-Jährige in Linz wegen Mordes und Mordversuchs vor Gericht. Entscheidend sind seine Aussagen in einer Klinik.

Ein 58-jähriger Familienvater verliert bei einem Frontalzusammenstoß sein Leben. Der andere Autofahrer wird wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Doch damit ist der Fall längst nicht abgeschlossen. Zwei Jahre nach dem tödlichen Unfall auf der B126 in Kirchschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) steht der mittlerweile 24-jährige Lenker am heutigen Montag, dem 16. November 2026, erneut vor Gericht. Diesmal lautet die Anklage auf Mord und versuchten Mord. Am Landesgericht Linz soll geklärt werden, ob der Zusammenstoß tatsächlich ein Unfall war oder bewusst herbeigeführt wurde.

Aussagen in Klinik änderten alles

Der verhängnisvolle Zusammenstoß ereignete sich in der Nacht auf den 21. Oktober 2024. Der damals 22-Jährige war mit mindestens 85 km/h unterwegs, als sein Fahrzeug über die Sperrlinie geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Dessen 58-jähriger Lenker starb später im Krankenhaus. Seine 34-jährige Beifahrerin und der mutmaßliche Unfallverursacher wurden ebenfalls verletzt. Im April 2025 folgte eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Der junge Mann erhielt eine Geldstrafe von 4.000 Euro. Später soll er während eines Aufenthalts am Neuromed Campus in Linz jedoch angegeben haben, absichtlich in den Gegenverkehr gefahren zu sein, um sich das Leben zu nehmen. Der Tod des anderen Autofahrers sei ihm dabei gleichgültig gewesen. Aufgrund dieser Aussagen wurde das Verfahren wieder aufgenommen.

Verteidiger bestreitet Mordvorwurf

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte den Zusammenstoß vorsätzlich verursacht hat. Neben einer Verurteilung wegen Mordes und versuchten Mordes beantragt sie auch seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Der Verteidiger des 24-Jährigen, Manfred Arthofer, weist den Mordvorwurf hingegen zurück. Er vertritt die Auffassung, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe, unter dessen Folgen sein Mandant bis heute leide. Nach einem psychiatrischen Gutachten war der Mann zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes zurechnungsfähig. Damit wird vor Gericht insbesondere die Frage entscheidend sein, ob ihm ein Tötungsvorsatz nachgewiesen werden kann.

Auch die Tochter des Opfers leidet bis heute

Der Unfall hat für die Hinterbliebenen weitreichende Folgen. Wie 5 Minuten bereits berichtete, leidet die heute 20-jährige Tochter des verstorbenen Linzers nach Angaben ihres Rechtsanwalts unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, hier nachzulesen: Vater (58) stirbt bei Frontalcrash: Tochter (20) bis heute arbeitsunfähig. Seit Anfang 2025 ist sie arbeitsunfähig und befindet sich in Behandlung. Die junge Frau hat sich dem Strafverfahren mit einer Forderung von 5.000 Euro als Teilschmerzengeld angeschlossen. Für Montag ist am Landesgericht Linz ein Urteil vorgesehen. Im Fall einer Verurteilung wegen Mordes drohen dem Angeklagten zehn bis 20 Jahre Haft oder eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ob tatsächlich noch am Montag eine Entscheidung fällt, bleibt abzuwarten. Es gilt die Unschuldsvermutung.