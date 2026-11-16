1,72 Promille: Drei Männer stoppen Alkolenker in Wels

Auf der B1 in Wels fuhr ein 41-Jähriger in Schlangenlinien. Zwei 18-Jährige blockierten mit ihrem Auto die Weiterfahrt, ein 23-Jähriger zog ihn aus dem Wagen. Die Polizei stellte dann 1,72 Promille fest. Der Lenker wird angezeigt.

Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der Mann erheblich alkoholisiert unterwegs gewesen war. Ein Alkotest ergab 1,72 Promille.

Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der Mann erheblich alkoholisiert unterwegs gewesen war. Ein Alkotest ergab 1,72 Promille.

Schlangenlinien, ein Motor, der immer wieder abstirbt: Die Fahrweise eines Autofahrers sorgte am Sonntagnachmittag, dem 15. November 2026, in Wels (Oberösterreich) für Aufsehen. Gegen 17.30 Uhr war ein 41-jähriger Mann auf der B1 stadteinwärts unterwegs, als zwei junge Autofahrer bemerkten, dass mit dem Lenker offenbar etwas nicht stimmte. Die beiden 18-Jährigen beschlossen einzugreifen und verhinderten seine Weiterfahrt.

23-Jähriger kam den beiden zu Hilfe

Mit ihrem eigenen Auto blockierten die beiden jungen Männer die Weiterfahrt des 41-Jährigen. Kurz darauf kam ein 23-jähriger Welser hinzu und unterstützte sie. Er zog den Lenker aus dessen Fahrzeug. Anschließend übernahm die Polizei. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der Mann erheblich alkoholisiert unterwegs gewesen war. Ein Alkotest ergab 1,72 Promille.

Führerschein offenbar bereits entzogen

Doch damit nicht genug: Wie sich bei der Polizeikontrolle herausstellte, konnte dem 41-jährigen ungarischen Staatsbürger kein Führerschein abgenommen werden. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass ihm die Lenkberechtigung in seiner Heimat Ungarn bereits wegen früherer Alkoholdelikte entzogen worden sei. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und erstattete Anzeige.