Bluttat in Perg: Bruder tot, Schwägerin flüchtet schwer verletzt zu Nachbarn

In Perg soll ein 35-Jähriger seinen jüngeren Bruder mit einem Messer getötet und dessen Ehefrau schwer verletzt haben. Die 31-Jährige rettete sich zu Nachbarn, ein anderer Bruder hielt den Verdächtigen fest. Die Polizei ermittelt.

Eine schwer verletzte Frau flüchtet aus ihrem Haus und sucht bei Nachbarn Hilfe. Ihr Ehemann überlebt einen Messerangriff nicht. In Perg (Oberösterreich) soll sich am späten Sonntagabend, dem 15. November 2026, eine tödliche Gewalttat innerhalb einer Familie ereignet haben. Unter Verdacht steht ein 35-jähriger Mann, der seinen eigenen Bruder getötet und dessen Ehefrau schwer verletzt haben soll. Ein weiterer Bruder griff nach der Tat ein und hielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

30-Jähriger stirbt nach Messerangriff

Die Tat soll sich kurz nach 23 Uhr in einem gemeinsam bewohnten Haus ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 35-Jährige mit einem Messer auf seinen fünf Jahre jüngeren Bruder losgegangen sein. Der 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Halsbereich. Trotz der eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. Auch die 31-jährige Ehefrau des Opfers wurde angegriffen. Sie erlitt ebenfalls schwere Messerverletzungen im Halsbereich. Trotz ihrer Verletzungen gelang es ihr, das Haus zu verlassen und sich zu Nachbarn in Sicherheit zu bringen.

Nachbarn leisteten lebensrettende Hilfe

Im Nachbarhaus erhielt die Frau umgehend Erste Hilfe. Laut den bisherigen Berichten waren diese Maßnahmen entscheidend dafür, dass die 31-Jährige überlebte. Anschließend wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Währenddessen griff ein weiterer Bruder der Familie ein. Er konnte den mutmaßlichen Angreifer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten. Der 35-Jährige wurde daraufhin festgenommen.

Landeskriminalamt ermittelt zu Hintergründen

Warum es zu der tödlichen Auseinandersetzung kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Laut ersten Medienberichten soll es innerhalb der Familie bereits länger Konflikte gegeben haben. Ob diese tatsächlich mit der Tat zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Untersuchungen übernommen. Die Befragungen waren am Montagvormittag noch nicht abgeschlossen. Für den festgenommenen 35-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.