Bluttat in Perg: Verletzte Mutter soll auch ihr Baby gerettet haben

Nach der tödlichen Messerattacke in Perg werden weitere Details bekannt: Die schwer verletzte Schwägerin soll auch ihr Baby zu Nachbarn gerettet haben. Laut Staatsanwaltschaft ist der Verdächtige mehrfach vorbestraft und schweigt.

Trotz ihrer schweren Verletzungen soll die 31-Jährige auch noch ihr Baby in Sicherheit gebracht haben. Nach der tödlichen Messerattacke innerhalb einer Familie in Perg (Oberösterreich) werden neue Einzelheiten bekannt. Wie 5 Minuten bereits berichtete, steht ein 35-Jähriger unter Verdacht, am späten Sonntagabend, dem 15. November 2026, seinen jüngeren Bruder (30) mit einem Messer getötet und dessen Ehefrau schwer verletzt zu haben, hier nachzulesen: Bluttat in Perg: Bruder tot, Schwägerin flüchtet schwer verletzt zu Nachbarn. Während die Ermittler versuchen, die Hintergründe der Tat zu klären, hat die Staatsanwaltschaft nun weitere Informationen zum Beschuldigten bekannt gegeben.

Schwer verletzte Mutter soll mit Baby geflüchtet sein

Besonders erschütternd sind neue Details zur Flucht der 31-jährigen Frau. Wie die Krone berichtet, gelang es ihr trotz schwerer Messerverletzungen, ihr Baby mitzunehmen und sich in ein Nachbarhaus zu retten. Ihr Ehemann, der Vater des Kindes, überlebte den Angriff nicht. Bei den Nachbarn erhielt die Frau umgehend Erste Hilfe. Laut Polizei waren diese Maßnahmen entscheidend dafür, dass sie überlebte. Anschließend wurde die Schwerverletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Bruder der Familie griff nach dem Angriff ein und hielt den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 35-Jährige wurde festgenommen.

Verdächtiger soll mehrfach vorbestraft sein

Inzwischen gibt es auch neue Erkenntnisse zur Vorgeschichte des Beschuldigten. Wie Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz erklärte, ist der 35-Jährige bereits wiederholt wegen Körperverletzung vorbestraft. Zudem habe der Mann eine medizinische Vorgeschichte und soll unter psychischen Problemen leiden. Ob und inwiefern diese für die Tat eine Rolle gespielt haben könnten, ist bislang nicht geklärt. Auf Antworten zum mutmaßlichen Tatmotiv müssen die Ermittler vorerst ebenfalls warten: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft verweigerte der Beschuldigte bislang die Aussage zu den Vorwürfen.

Polizei soll bereits früher eingeschritten sein

Innerhalb der Familie soll es bereits in der Vergangenheit zu heftigen Auseinandersetzungen und Drohungen gekommen sein. Demnach sei die Polizei schon mehrfach mit Konflikten im Umfeld des Wohnhauses beschäftigt gewesen. Ob ein Zusammenhang zwischen den früheren Streitigkeiten und dem tödlichen Messerangriff besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt wegen des Verdachts des Mordes und des versuchten Mordes. Auch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes soll zur Betreuung der betroffenen Angehörigen im Einsatz gewesen sein. Für den 35-jährigen Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.