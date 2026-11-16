70 Prozent: Hoher Deutschförderbedarf in Linzer Stadt-Kindergärten

In Linzer Stadt-Kindergärten brauchen rund 70 Prozent der Vier- und Fünfjährigen zusätzliche Deutschförderung. Neue Zahlen zeigen, welche Fortschritte Kinder machen und warum die Stadt dennoch etwas an der Förderung ändern möchte.

Sieben von zehn Kindern benötigen zusätzliche Unterstützung beim Deutschlernen: Diese Zahl aus den städtischen Kindergärten in Linz lässt aufhorchen. Konkret haben rund 70 Prozent der Vier- und Fünfjährigen einen festgestellten Sprachförderbedarf. Das gab die Stadt Linz am Montag, dem 16. November 2026, bei einer Pressekonferenz bekannt. Seit mittlerweile 20 Jahren setzt die Stadt auf gezielte Sprachförderung. Eine wissenschaftliche Untersuchung zeigt nun, welche Fortschritte die Kinder machen und wo es weiterhin Probleme gibt.

70 Prozent brauchen zusätzliche Unterstützung

Der hohe Förderbedarf betrifft nicht ausschließlich Kinder, die mit einer anderen Muttersprache aufwachsen. Auch Kinder mit Deutsch als Erstsprache können Schwierigkeiten bei der sprachlichen Entwicklung haben. Im Bildungsjahr 2024/25 traf das laut Stadt Linz auf rund zehn Prozent der Kinder mit festgestelltem Sprachförderbedarf zu. Entscheidend seien unter anderem die bisherigen Erfahrungen mit der deutschen Sprache, die sprachliche Anregung im Alltag und die individuelle Entwicklung der Kinder. Die Zahl der geförderten Kinder ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Im Bildungsjahr 2020/21 erhielten 1.838 Kinder Sprachförderung, 2024/25 waren es bereits 2.096. Gleichzeitig erhöhte sich die Gesamtzahl der Kindergartenkinder in der städtischen Statistik von 2.686 auf 2.894.

Studie zeigt deutliche Fortschritte

Wie sich die Förderung auswirkt, hat die Europa-Universität Flensburg untersucht. Die wissenschaftliche Evaluierung lief von September 2023 bis Mai 2025 und umfasste unter anderem Sprachstandserhebungen in 19 städtischen Einrichtungen. Für die Untersuchung wurde eine Zufallsstichprobe von 300 Kindern mit festgestelltem Sprachförderbedarf ausgewählt. Nach den nun präsentierten Angaben der Stadt verfügten zu Beginn der Erhebung 90 Kinder über ausreichende Deutschkenntnisse. Zum Abschluss waren es 224. Besonders deutliche Fortschritte zeigten sich bei jenen Kindern, die anfangs nur geringe Deutschkenntnisse hatten. Auch der Wortschatz entwickelte sich bei vielen positiv. Allerdings stellten die Forscherinnen fest, dass Kinder bei der Sprachförderung häufig zu wenig selbst sprechen. Genau dort möchte die Stadt ansetzen.

©Karin Leitner „Kinder lernen Sprache beim Spielen, Erzählen und im Gespräch mit anderen“, erklärt die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Leitner.

Kleinere Gruppen sollen Kindern mehr Raum geben

Künftig soll verstärkt in Kleingruppen mit höchstens drei Kindern gearbeitet werden. Dadurch sollen die Mädchen und Buben mehr Gelegenheit bekommen, selbst Sätze zu formulieren, Fragen zu beantworten und Gespräche zu führen. In den insgesamt 59 städtischen Kindergärten stehen laut Stadt derzeit rund 47,6 Vollzeitäquivalente an Sprachpädagoginnen und Sprachpädagogen zur Verfügung. „Kinder lernen Sprache beim Spielen, Erzählen und im Gespräch mit anderen“, erklärt die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Leitner. Deshalb müsse Sprachförderung auch im alltäglichen Miteinander stattfinden. Bürgermeister Dietmar Prammer verweist auf die Bedeutung für den späteren Schulbesuch. Jedes Kind solle möglichst gute Voraussetzungen für den Bildungsweg erhalten, unabhängig von seiner Herkunft. Die wissenschaftlichen Ergebnisse würden helfen, bestehende Angebote gezielt weiterzuentwickeln.

©Dietmar Prammer Bürgermeister Dietmar Prammer verweist auf die Bedeutung für den späteren Schulbesuch.

Auch Eltern spielen eine wichtige Rolle

Neben der Arbeit im Kindergarten setzt die Stadt auf eine stärkere Einbindung der Familien. Gemeinsames Vorlesen, Gespräche und Spielen sollen Kindern helfen, Sprache aktiv zu verwenden. Dabei weist die Stadt auch auf den Einfluss des Medienkonsums hin. Verbringen Kinder viel Zeit vor Bildschirmen, können persönliche Gespräche zu kurz kommen. Gerade für jüngere Kinder seien aber direkte sprachliche Kontakte besonders wichtig. Die Sprachförderung soll deshalb nicht nur in den Einrichtungen verbessert werden. Eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe beschäftigt sich seit diesem Jahr mit weiteren Maßnahmen, um Kinder beim Deutschlernen und beim Übergang in die Volksschule besser zu unterstützen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 11:37 Uhr aktualisiert