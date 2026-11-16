Kindergartenbus in Graben gestürzt: Mehrere Verletzte

Ein Kindergartenbus kam von der Straße ab und kippte auf die Seite. Fünf Menschen wurden verletzt, zwei Kinder mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

In Putzleinsdorf im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich kam es am Montagvormittag zu einem Unfall mit einem Kindergartenbus.

In Putzleinsdorf im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich kam es am Montagvormittag zu einem Unfall mit einem Kindergartenbus.

In Putzleinsdorf im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich kam es am Montagvormittag zu einem Unfall mit einem Kindergartenbus. Das Fahrzeug geriet aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Ein weiteres Fahrzeug war nach ersten Informationen nicht beteiligt. Gegen 8.40 Uhr wurden drei Feuerwehren zur Unfallstelle gerufen. Auch Polizei und Rotes Kreuz rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an.

Zwei Kinder ins Krankenhaus gebracht

Insgesamt mussten fünf Personen nach dem Unfall medizinisch betreut werden. Drei von ihnen konnten direkt an der Unfallstelle versorgt werden. Zwei Kinder wurden vom Roten Kreuz zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Rohrbach gebracht. Wie schwer sie verletzt wurden, ist nicht bekannt.

Auch Rettungshubschrauber alarmiert

Wegen der zunächst unklaren Lage wurde auch ein Notarzthubschrauber angefordert. Ein Transport mit dem Hubschrauber war letztlich jedoch nicht notwendig. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.