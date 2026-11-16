Flucht vor Polizei endet mit Crash: 21-Jährige kracht gegen Lkw

Eine 21-Jährige wollte sich am Montagvormittag (16. November) in Linz offenbar einer Polizeikontrolle entziehen. Ihre Flucht endete mit einem heftigen Unfall auf einer Baustelle. Drei junge Frauen wurden verletzt.

Gegen 11.05 Uhr wollte eine Polizeistreife in Linz eine Autofahrerin kontrollieren. Die 21-Jährige sollte den Beamten zu einem Kontrollort folgen. Stattdessen gab sie laut Polizei Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Füchselstraße in Richtung Raimundstraße.

Auto springt über Baugrube

An der Kreuzung mit der Heizhausstraße verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto kam von der Straße ab, durchbrach eine Baustellenabsperrung und sprang über eine Baugrube, bevor es gegen einen Lkw prallte. Besonders brisant: In der Baugrube hatten kurz zuvor noch Arbeiter gearbeitet. Der Lkw-Fahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt im Führerhaus befand, blieb unverletzt. Durch den Aufprall wurde das Auto auf einen angrenzenden Parkplatz geschleudert.

Drei junge Frauen verletzt

Die 21-jährige Lenkerin und ihre beiden 20-jährigen Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt. Alle drei konnten das Fahrzeug selbst verlassen. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und Notarzt wurden sie in Linzer Krankenhäuser gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist noch unklar.

Ohne Führerschein unterwegs

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 21-Jährigen der Führerschein bereits entzogen worden war. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Eine weiterführende ärztliche Untersuchung verweigerte die Frau. Der Alkoholtest verlief negativ. Im Auto fanden Polizisten außerdem eine kleine Menge Marihuana. Am Pkw entstand Totalschaden. Auch die Baustelle wurde beschädigt. Der Lkw blieb trotz des Zusammenstoßes fahrbereit.