Kurioser Einsatz: 17-Jähriger alarmierte wegen Polizeikontrolle die Polizei

Ein 17-Jähriger hat für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Weil er mit einer Kontrolle durch Zivilpolizisten nicht einverstanden war, rief er kurzerhand selbst den Polizeinotruf. Nun drohen ihm mehrere Anzeigen.

. Als die Zivilpolizisten ihm eine Anzeige ankündigten, reagierte der Jugendliche auf ungewöhnliche Weise: Er erklärte, nun die „richtige Polizei“ anzurufen.

. Als die Zivilpolizisten ihm eine Anzeige ankündigten, reagierte der Jugendliche auf ungewöhnliche Weise: Er erklärte, nun die „richtige Polizei“ anzurufen.

Am Freitagabend (13. November) gegen 23.30 Uhr fiel ein Jugendlicher aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung einer Zivilstreife auf. Der 17-Jährige hatte auf dem Parkplatz eines Lokals in St. Martin im Mühlkreis drei Flaschen mit alkoholischen Getränken in einem Grünstreifen abgestellt. Die Polizisten forderten ihn auf, die Flaschen wegzuräumen und so aufzubewahren, dass Unbefugte nicht darauf zugreifen konnten. Der Jugendliche zeigte sich laut Polizei jedoch wenig kooperativ.

Jugendlicher wollte „richtige Polizei“ rufen

Weil der 17-Jährige einen alkoholisierten Eindruck machte, führten die Beamten einen Alkoholvortest durch. Dieser fiel positiv aus. Als die Zivilpolizisten ihm eine Anzeige ankündigten, reagierte der Jugendliche auf ungewöhnliche Weise: Er erklärte, nun die „richtige Polizei“ anzurufen, und wählte tatsächlich den Notruf. Am Telefon beschwerte er sich bei einem Beamten der Landesleitzentrale Linz über die laufende Polizeikontrolle.

Gleich mehrere Anzeigen

Der Anruf könnte für den 17-Jährigen rechtliche Folgen haben. Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Notzeichengesetz wird er bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt. Doch damit war die Angelegenheit noch nicht beendet. Als ihn die Beamten schließlich nach Hause schickten, verabschiedete sich der Jugendliche laut Polizei mit Beleidigungen. Auch dafür folgt eine weitere Anzeige.