Starkregen, Hagel und Sturm: Hier toben aktuell Gewitter

Eine heftige Gewitterzelle zieht aktuell mit Starkregen, Sturmböen und Hagel über den Norden Oberösterreichs. Meteorologen warnen jetzt auch vor gefährlichen Blitzschlägen.

Aktuell ziehen starke Gewitter über den Norden Oberösterreichs. Besonders das Mühlviertel und das Innviertel sind von der Wetterlage betroffen. Die Gewitterzelle verlagert sich immer weiter in Richtung Osten und Südosten

©GeoSphere Austria Besonders der Norden von Oberösterreich ist betroffen, die Unwetter ziehen allerdings weiter.

Mit heftigem Niederschlag ist zu rechnen

Skywarn Austria warnt auf Facebook vor Gefahren, die das Wetter mitbringt. Neben Starkregen sind auch sturmartige Windböen möglich. Auch Graupelschauer und größere Mengen Hagel können auftreten. Weiters sollte man sich vor Blitzschlägen in Acht nehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 18:19 Uhr aktualisiert