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/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Blitz, der über den Himmel zuckt.
Aktuell ziehen dunkle Wolken über Oberösterreich, im Norden herrschen kräftige Gewitter vor.
Oberösterreich
16/11/2026
Unwetterwarnung

Starkregen, Hagel und Sturm: Hier toben aktuell Gewitter

Eine heftige Gewitterzelle zieht aktuell mit Starkregen, Sturmböen und Hagel über den Norden Oberösterreichs. Meteorologen warnen jetzt auch vor gefährlichen Blitzschlägen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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Aktuell ziehen starke Gewitter über den Norden Oberösterreichs. Besonders das Mühlviertel und das Innviertel sind von der Wetterlage betroffen. Die Gewitterzelle verlagert sich immer weiter in Richtung Osten und Südosten

Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Unwetterkarte.
©GeoSphere Austria
Besonders der Norden von Oberösterreich ist betroffen, die Unwetter ziehen allerdings weiter.

Mit heftigem Niederschlag ist zu rechnen

Skywarn Austria warnt auf Facebook vor Gefahren, die das Wetter mitbringt. Neben Starkregen sind auch sturmartige Windböen möglich. Auch Graupelschauer und größere Mengen Hagel können auftreten. Weiters sollte man sich vor Blitzschlägen in Acht nehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 18:19 Uhr aktualisiert
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