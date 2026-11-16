Eine 86-Jährige wurde in Mondsee Opfer eines dreisten Diebstahls. Ein Unbekannter stahl ihre Geldbörse und behob anschließend mehrmals Bargeld mit ihrer Bankomatkarte. Jetzt bittet die Polizei mit einem Fahndungsfoto um Hinweise.

Die Polizei in Oberösterreich sucht nach einem bislang unbekannten Täter, der eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck bestohlen haben soll.

Die Polizei in Oberösterreich sucht nach einem bislang unbekannten Täter, der eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck bestohlen haben soll.

Die Polizei in Oberösterreich sucht nach einem bislang unbekannten Täter, der eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck bestohlen haben soll. Der Vorfall ereignete sich bereits am 26. August 2026 gegen 11.50 Uhr in Mondsee.

Seniorin auf Gehsteig abgelenkt

Die Frau war mit ihrem Rollator im Bereich des Kirchenplatzes unterwegs, als sie von einer unbekannten Person in ein Gespräch verwickelt wurde. Dabei wurde ihr laut Polizei unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen, die auf dem Rollator lag. In der Geldbörse befand sich auch ihre Bankomatkarte. Diese wurde anschließend für mehrere Geldbehebungen und Einkäufe verwendet.

Geld an mehreren Orten behoben

Insgesamt wurden mit der gestohlenen Karte drei Bargeldbehebungen durchgeführt. Die erste erfolgte in Zell am Moos, weitere in Frankenmarkt. Außerdem wurde die Karte zweimal für Zahlungen in zwei verschiedenen Trafiken eingesetzt. Die Ermittlungen führen die Polizei über mehrere Orte: Die Tatorte reichen von Mondsee über Linz bis nach Stockerau in Niederösterreich.

Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Um den bislang unbekannten Täter ausfindig zu machen, ersucht die Polizei um die Veröffentlichung eines Fahndungsbildes und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zur gesuchten Person machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Mondsee unter 059133 4167 melden.