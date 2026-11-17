Zwei junge schwarze Kater wurden in einem Garten in Mattighofen entdeckt. Weil die Tiere offenbar niemandem gehörten, wurden sie zur Pfotenhilfe gebracht. Jetzt werden ihre Besitzer gesucht.

Diese beiden jungen Kater wurden in einem Garten in Mattighofen gefunden. Die Pfotenhilfe sucht nun nach ihren Besitzern.

Diese beiden jungen Kater wurden in einem Garten in Mattighofen gefunden. Die Pfotenhilfe sucht nun nach ihren Besitzern.

Zwei kleine schwarze Kater sorgen derzeit in Mattighofen (Bezirk Braunau, Oberösterreich) für Rätsel. Die beiden Tiere hielten sich mehrere Tage lang in einem Garten in der Mattigstraße auf. Nun kümmert sich der Tierschutzhof Pfotenhilfe um sie. Die Tierschützer vermuten, dass die Katzen ausgesetzt worden sein könnten.

Kater schliefen in einem Karton

Wie die Pfotenhilfe am Dienstag, dem 17. November 2026, mitteilt, hatte ein Anwohner die beiden Kater bereits seit einigen Tagen in seinem Garten beobachtet. Zunächst ging er davon aus, dass die Tiere jemandem aus der Nachbarschaft gehören. Als sich die beiden schließlich zum Schlafen in einen Karton zurückzogen, wurde der Mann aufmerksam. Er kontaktierte die Pfotenhilfe und brachte die Tiere vergangene Woche zum Tierschutzhof.

©PFOTENHILFE

Katzen sind noch keine sechs Monate alt

Bei den beiden Fundkatzen handelt es sich um junge, schwarze Kater. Sie haben laut Pfotenhilfe noch alle Milchzähne und sind damit noch kein halbes Jahr alt. Kastriert sind die Tiere ebenfalls noch nicht. „Wer kennt die beiden und kann uns sagen, wem sie gehören? Das Aussetzen von Tieren ist mit bis zu zwei Jahren Haft strafbar“, erklärt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Ob die beiden Kater tatsächlich ausgesetzt wurden oder jemand sie vermisst, ist derzeit noch unklar.

Wer kennt die beiden Kater?

Die Pfotenhilfe hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die beiden Katzen erkennt oder weiß, wem sie gehören, kann sich über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at melden.