Ein kräftiges Hagelgewitter zog am Montagnachmittag über den Bezirk Rohrbach. Zahlreiche Hagelkörner bedeckten die Straßen. Meteorologe Sigi Fink erklärt, welche Wetterbedingungen dafür verantwortlich waren.

Ein heftiges Gewitter zog am Montag über Oberösterreich. Vor allem der Bezirk Rohrbach war betroffen.

Ein heftiges Gewitter zog am Montag über Oberösterreich. Vor allem der Bezirk Rohrbach war betroffen.

Mitten im November wurde es im oberösterreichischen Bezirk Rohrbach am Montagnachmittag plötzlich winterlich: Ein kräftiges Hagelgewitter zog über die Region und hinterließ teilweise weiß bedeckte Straßen.

Hagelgewitter zog über Rohrbach

Das Gewitter ereignete sich am Montag, dem 16. November, gegen 16.30 Uhr. Betroffen waren neben Rohrbach auch weitere Orte in der Umgebung. Die Aufnahmen zeigen zahlreiche Hagelkörner auf den Straßen, die dadurch stellenweise wie frisch verschneit wirkten. Auch Meteorologe Sigi Fink teilte auf Facebook Eindrücke des Wetterereignisses. Demnach zog die Gewitterzelle von Hauzenberg über Wegscheid und Kollerschlag bis nach Rohrbach.

Meteorologe erklärt die Entstehung

Für die Entstehung des Hagelgewitters waren laut Fink mehrere Wetterfaktoren verantwortlich. Eine kräftige Westströmung sorgte für starke aufsteigende Luftbewegungen. Gleichzeitig befand sich kalte Luft in höheren Atmosphärenschichten. Diese Kombination begünstigte die Bildung von Gewittern. Bereits am Montag hatte 5 Minuten über kräftige Gewitter im Norden Oberösterreichs berichtet. Wetterdienste warnten vor Starkregen, Sturmböen, Hagel und möglichen Blitzschlägen. Im Bezirk Rohrbach zeigte sich die angekündigte Wetterlage schließlich mit einem markanten Hagelschauer.