Ein 79-jähriger Linzer beantragte Pflegegeld, doch die Pensionsversicherungsanstalt lehnte ab. Erst nach einer Klage der Arbeiterkammer erhielt der Pensionist schließlich doch die Pflegestufe 1.

Weil er bei der Körperpflege zunehmend auf Hilfe angewiesen war, beantragte ein 79-jähriger Linzer Pflegegeld der Stufe 1. Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) wies seinen Antrag jedoch zurück. Bei der Begutachtung war lediglich ein monatlicher Pflegebedarf von 65 Stunden festgestellt worden. Für die erste Pflegestufe muss dieser Wert überschritten werden. Ein wichtiger Punkt war laut Arbeiterkammer Oberösterreich (AK) allerdings nicht ausreichend berücksichtigt worden: Der Mann benötigte auch Unterstützung beim Ein- und Aussteigen aus der Dusche beziehungsweise Badewanne.

AK ging gegen Bescheid vor

Der Pensionist wandte sich nach der Ablehnung an die AK Linz. Diese erhob Klage und brachte den zusätzlichen Hilfebedarf vor Gericht vor. In weiterer Folge kam es zu einem Vergleich mit der PVA. Der 79-Jährige erhielt dadurch schließlich doch Pflegegeld der Stufe 1.

AK-Präsident fordert genauere Begutachtungen

AK-Präsident Andreas Stangl sieht in dem Fall Anlass zur Kritik an der Pflegegeld-Begutachtung. „Es kann nicht sein, dass regelmäßig Pflegegeld-Begutachtungen bei Gericht korrigiert werden müssen, um eine korrekte Einstufung zu erzielen“, sagt er. Zugleich verweist Stangl darauf, wie wichtig es sei, ablehnende Bescheide überprüfen zu lassen. Die PVA müsse den tatsächlichen Pflegebedarf nachvollziehbar erfassen und bereits vorhandene medizinische Gutachten stärker berücksichtigen.