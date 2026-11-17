Auf der Rohrbacher Straße B127 im oberösterreichischen Bezirk Urfahr-Umgebung kam es am Montagabend zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen. Eine 79-jährige Lenkerin wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus nach Linz gebracht.

Gegen 18 Uhr war eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung am 16. November auf der B127 in Richtung Linz unterwegs. Im Gemeindegebiet von Lacken dürfte sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Zunächst kam es zu einer Spiegelkollision mit dem Auto eines entgegenkommenden 37-Jährigen aus Niederösterreich. Anschließend stieß die Seniorin mit einem Kleintransporter zusammen, in dem sich neben dem 26-jährigen Lenker noch zwei weitere Personen befanden.

Kleintransporter landete im Straßengraben

Der Lenker des Transporters versuchte laut Polizei noch auszuweichen. Dennoch wurde das Fahrzeug vorne links touchiert und kam schließlich im rechten Straßengraben zum Stillstand. Durch den Zusammenstoß wurde auch das Auto der 79-Jährigen zurück auf ihre Fahrbahn geschleudert. Ein weiterer Autofahrer, ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach, konnte seinen Wagen gerade noch rechtzeitig vor dem quer zum Stillstand gekommenen Fahrzeug anhalten. Die 79-jährige Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus nach Linz gebracht. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.