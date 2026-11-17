Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, wurde am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen wurde 1913 gegründet und betreibt in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) ein Stammhaus mit Textil- und Haushaltswaren, Heimtextilien sowie einem Intersport-Markt. Außerdem gehört ein Baumarkt zum Betrieb. Als Gründe für die finanzielle Schieflage nennt das Unternehmen ein schwieriges Marktumfeld, die Abhängigkeit von stabilen Lieferketten sowie deutliche Preis- und Kostensteigerungen. Zuletzt waren 92 Mitarbeiter beschäftigt. Laut AKV stehen Verbindlichkeiten von rund 11,7 Millionen Euro einem Vermögen von etwa 8,5 Millionen Euro gegenüber. Die vorhandenen Liegenschaften sind demnach mit Pfandrechten belastet. Die frei verfügbaren Aktiva werden mit rund 1,7 Millionen Euro beziffert.

Sanierung soll Traditionsbetrieb retten

Das Unternehmen strebt eine Fortführung an und bietet seinen Gläubigern im Rahmen des Verfahrens eine Quote von 30 Prozent an. Diese soll innerhalb von zwei Jahren bezahlt werden. Finanziert werden soll die Sanierung durch die Weiterführung des Geschäftsbetriebs sowie durch Restrukturierungsmaßnahmen und abgestimmte Verwertungen.