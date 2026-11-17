Eine Auseinandersetzung in Schörfling am Attersee endete mit zwei Festnahmen. Ein 21-Jähriger soll einen Polizisten in einen Würgegriff genommen haben, ein 32-Jähriger einen weiteren Beamten geschlagen haben.

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam es am 15. November gegen 0.30 Uhr bei einer Veranstaltung am Attersee. Bei einem Streit zwischen einem 21-Jährigen, einem 25-Jährigen und einem 32-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, wurde einer der Männer verletzt.

Männer attackierten Polizisten

Die beiden unverletzten Männer wurden von der Polizei im Veranstaltungszelt angetroffen, zeigten sich aber bei der Befragung nicht nur als sehr unkooperativ, sondern sollen gegenüber der Polizisten auch handgreiflich geworden sein: Der 21-Jährige wird beschuldigt einen der Polizisten in einen Würgegriff genommen zu haben, der 32-Jährige soll mit der Faust gegen einen weiteren Polizeibeamten geschlagen haben. Beide wurden daraufhin zu Boden gebracht und festgenommen. Bei der Festnahme wurden mehrere Polizeibeamte verletzt. Ob die Männer alkoholisiert waren, ist nicht bekannt. Die zwei Beschuldigten wurden auf freiem Fuß angezeigt und die Ermittlungen laufen.