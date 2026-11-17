Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, im Bezirk Gmunden über Jahre hinweg mit Drogen gehandelt zu haben. Laut Polizei soll er mindestens 50 Personen beliefert haben.

Da ist wohl jemand aufgeflogen: Beamten der Polizei Laakirchen gelang es am 3. Juli einen 20-Jährigen Drogenhändler auszuforschen und im Anschluss festzunehmen. Bei der Hausdurchsuchung die in der Folge veranlasst wurde, konnten Ermittler Bargeld und Suchtgift sicherstellen.

Grenzmenge überstiegen

Die sichergestellten Drogen waren bereits für den Weiterverkauf portioniert und verpackt. Der 20-Jährige Mann steht im Verdacht über Jahre, im Zeitraum von 2021 bis 2026 im Bezirk Gmunden, vorwiegend aber im Gemeindgebiet Laakirchen, einen umfangreichen Suchtgifthandel betrieben zu haben. Laut bisherigen Ermittlungen hat der Mann Drogen an mindestens 50 Personen verkauft. Die Menge der mutmaßlich verkauften Drogen soll laut Polizei mehr als das 25-Fache der gesetzlich festgelegten Grenzmenge betragen haben. Diese richtet sich nach dem jeweiligen Suchtgift und dessen Wirkstoffgehalt. Der 20-jährige Beschuldigte wurde nach dem Abschluss der Ermittlungen in die Justizanstalt Wels eingeliefert.