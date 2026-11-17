Ein Krampuslauf in Oberösterreich endete für eine 78-jährige Frau mit Verletzungen. Ein bislang unbekannter Täter soll die Pensionistin beschimpft und zu Boden gestoßen haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Samstag, dem 14. November 2026, kam es bei einer Krampusveranstaltung in Schörfling am Attersee im Bezirk Vöcklabruck zu einem Zwischenfall.

Am Samstag, dem 14. November 2026, kam es bei einer Krampusveranstaltung in Schörfling am Attersee im Bezirk Vöcklabruck zu einem Zwischenfall.

Am Samstag, dem 14. November 2026, kam es bei einer Krampusveranstaltung in Schörfling am Attersee im Bezirk Vöcklabruck zu einem Zwischenfall. Gegen 18.15 Uhr hielt sich eine 78-jährige Frau auf dem Parkplatzgelände des SK Kammer auf, als sie plötzlich von einer unbekannten Person angegangen wurde.

Frau schlug mit Hinterkopf auf Asphalt auf

Laut Polizei näherte sich der Unbekannte der 78-Jährigen und schubste sie mit den Worten „Schleich di“. Die Frau verlor dadurch das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf. Dabei erlitt die Pensionistin Verletzungen unbestimmten Grades. Nach bisherigen Aussagen soll sich die unbekannte Person bereits vor dem Vorfall auffällig verhalten haben.

Polizei bittet um Hinweise

Der Täter konnte bislang nicht ausgeforscht werden. Deshalb bittet die Polizei nun mögliche Zeugen um Mithilfe. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zur Identität der unbekannten Person machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schörfling am Attersee unter der Telefonnummer 059133/4171100 zu melden.