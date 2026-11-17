Eine gefährliche Flucht vor der Polizei hielt am Samstagabend Einsatzkräfte in Oberösterreich auf Trab. Ein 29-Jähriger soll mit bis zu 180 km/h gerast sein. Selbst ein Ausflug über eine Böschung stoppte ihn nicht.

Da wollte jemand keinesfalls erwischt werden: Zu einer spektakulären Verfolgungsjagd kam es am 14. November kurz vor 23 Uhr im Bezirk Urfahr Umgebung. Zuvor war die Polizei im Zuge einer Fahndung auf den Lenker aufmerksam geworden. Beim Versuch den 29-Jährigen Fahrer aus Linz auf einem Parkplatz in Reichenau zu kontrollieren, ergriff dieser plötzlich die Flucht.

Lenker hatte Drogen bei sich

Der Fahrer erreichte bei seiner Flucht eine Geschwindigkeit von bis zu 180 km/h. Entgegenkommende Autofahrer konnten ihm in letzter Sekunde ausweichen. Schließlich kam das Auto des 29-Jährigen von der Fahrbahn ab und fuhr über eine zwei Meter tiefe Böschung auf ein Feld. Doch nicht einmal das stoppte den Lenker, der seine Fahrt weiter fortsetzte. Im Zuge dessen, verlor die Polizeistreife ihn im Bereich Riedegg aus den Augen. Bei einer anschließenden Suche, entdeckten Beamten das Auto in einer Hauseinfahrt in Riedegg. Der Fahrer konnte in der Nähe ausfindig gemacht werden. Zusätzlich dazu wurde eine Plastikdose mit Suchtmittel sichergestellt. Die verkehrsrechtlichen Anzeigen wurden der Bezirksverwaltungsbehörde, sowie eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachtes der Gefährdung der körperlichen Sicherheit, vorgelegt.