Gleich zwei Unfälle verursachte ein 22-Jähriger in Schörfling (Oberösterreich). Danach flüchtete er zu Fuß. Am nächsten Tag kam er mit einem Traktor zurück. Später verschwanden offenbar auch die Kennzeichen.

Nach zwei Unfällen flüchtete ein 22-Jähriger in Schörfling zu Fuß. Am nächsten Tag holte er sein demoliertes Auto mit einem Traktor und einem Muldenkipper ab.

Nach zwei Unfällen flüchtete ein 22-Jähriger in Schörfling zu Fuß. Am nächsten Tag holte er sein demoliertes Auto mit einem Traktor und einem Muldenkipper ab.

Ein demoliertes Auto, ein Traktor und ein Muldenkipper: Nach zwei Unfällen in Schörfling im Bezirk Vöcklabruck holte ein 22-Jähriger seinen beschädigten Wagen auf ungewöhnliche Weise ab. Zunächst ließ er das nicht mehr fahrtaugliche Fahrzeug am Unfallort zurück und flüchtete zu Fuß. Am nächsten Tag kehrte er laut eigenen Angaben mit zwei Bekannten zurück und transportierte das Auto mit einem Traktor und einem Muldenkipper ab. Doch damit nicht genug: „Das Fahrzeug dürften sie später mit einer Plane abgedeckt, die Kennzeichentafeln vom PKW entfernt und die Begutachtungsplakette abgekratzt haben“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Gleich zwei Unfälle

Begonnen hatte alles am Sonntag, dem 15. November 2026. Der 22-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Auto auf dem Fantabergerweg in Richtung Ortsgebiet Schörfling unterwegs. Dabei kam er rechts von der Straße ab und streifte einen Gartenzaun sowie eine Straßenlaterne. Anstatt stehen zu bleiben, setzte er seine Fahrt fort. Wenig später geriet er erneut zu weit nach rechts und streifte einen Randstein.

14 Meter lange Ölspur

Doch auch danach kam das Auto nicht zum Stillstand. Der junge Mann fuhr auf einem Firmengelände über einen Erdwall und prallte schließlich gegen einen Baum. Dabei verursachte er einen Flurschaden und hinterließ mit seinem demolierten Wagen eine 14 Meter lange Ölspur. Nach diesem Aufprall war das Auto nicht mehr fahrtauglich. Der 22-Jährige entfernte sich laut seinen Aussagen zu Fuß von der Unfallstelle.

Polizei forschte ihn aus

Bereits am Sonntag, dem 15. November, gegen 2 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Sachschadenunfall mit Fahrerflucht gerufen. Anschließend nahmen die Beamten die Ermittlungen auf. „Durch umfangreiche Ermittlungen“ konnte die Polizei den 22-Jährigen als verdächtigen fahrerflüchtigen Lenker ausforschen. Bei der anschließenden Befragung schilderte er die beiden Unfälle sowie die spätere Abholung des beschädigten Fahrzeugs.