Ein Ladendetektiv hat am Dienstag einen mutmaßlichen Dieb im Bezirk Linz-Land angehalten. Die Ermittlungen zeigen: Zwei 19-Jährige sollen in den vergangenen Wochen gleich mehrfach zugeschlagen haben.

Zwei 19-Jährige sollen in mehreren Elektronikgeschäften in Ober- und Niederösterreich sowie in Hofläden in Wels gestohlen haben. Ein Ladendetektiv konnte einen der Verdächtigen anhalten.

Zwei 19-Jährige sollen in mehreren Elektronikgeschäften in Ober- und Niederösterreich sowie in Hofläden in Wels gestohlen haben. Ein Ladendetektiv konnte einen der Verdächtigen anhalten.

Am Dienstag, dem 17. November 2026, kam es gegen 17 Uhr in einer Elektronikfirma im Bezirk Linz-Land (Oberösterreich) zu einem Polizeieinsatz. Ein 56-jähriger Ladendetektiv hatte einen aktuellen Ladendiebstahl telefonisch bei der Landesleitzentrale Oberösterreich angezeigt. Dabei gelang es ihm, einen der beiden mutmaßlichen Täter anzuhalten. „Beim Eintreffen der Polizei konnte der 19-jährige Beschuldigte in den Büroräumlichkeiten des Ladendetektivs angetroffen werden“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Weitere Fälle vermutet

Doch bei diesem einen Vorfall dürfte es nicht geblieben sein. Der Ladendetektiv vermutete, dass die beiden Verdächtigen gewerbsmäßig vorgegangen sein könnten. Laut Polizei gab der Detektiv an, „dass es sich bei den beiden Verdächtigen um gewerbsmäßige Diebe handeln dürfte, die bereits in mehreren Filialen in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark Smartphones gestohlen haben sollen“. Auch die anschließenden Ermittlungen brachten Hinweise auf weitere Diebstähle.

Auch Hofläden betroffen

Dabei gerieten nicht nur Elektronikgeschäfte in den Fokus. „Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden 19-jähringen Beschuldigten in den letzten Wochen mehrere Diebstähle in Elektronikgeschäften in OÖ und in NÖ sowie mehrere Hofladendiebstähle in Wels durchgeführt haben dürften“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Damit stehen die beiden jungen Männer im Verdacht, in den vergangenen Wochen an mehreren Orten Diebstähle begangen zu haben.