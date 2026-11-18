Ein 25-Jähriger Autofahrer wurde am 18. November in den frühen Morgenstunden bei einem Unfall auf der L563 im Bezirk Wels-Land verletzt. Aufgrund starker Sturmböen stürzten zwei Bäume auf die Fahrbahn.

Am Mittwoch, dem 18. November, war ein 25-Jähriger gegen 6 Uhr mit seinem Auto von Wels in Richtung Weißkirchen an der Traun (Oberösterreich) unterwegs. Aufgrund starker Sturmböen stürzten zwei Bäume auf die Fahrbahn. Einer davon traf die Motorhaube seines Fahrzeugs. Der nachfolgende Autofahrer prallte gegen den Wurzelstock eines umgestürzten Baumes.

25-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Der 25-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Klinikum Wels gebracht. Ob der 28-Jährige verletzt wurde, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.