Nach dem tödlichen Unfall in Ennsdorf (Amstetten/NÖ) trauert die Gemeinde Windhaag bei Perg (OÖ) um einen 51-jährigen Unternehmer. Er war am Mittwoch mit seinem Auto gegen die Betonwand einer Autobahnunterführung geprallt.

Wie 5 Minuten berichtete, kam der Mann am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der L6264 Richtung St. Valentin aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Er wurde im Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Laut „Krone“ handelt es sich um Christian D. aus Windhaag bei Perg im Mühlviertel. Er hatte in Perg ein Reparaturunternehmen gegründet. Passanten setzten nach dem Unfall die Rettungskette in Gang und versuchten, dem Schwerverletzten zu helfen. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Wrack, doch auch eine Reanimation konnte ihn nicht mehr retten.

„Großer Verlust“ für die Gemeinde

In Windhaag ist die Betroffenheit groß. Christian D. war Ersatzgemeinderat und jahrelang Obmann des Musikvereins. Bürgermeister Martin Luger zeigte sich gegenüber der „Krone“ schockiert: „Es ist ein großer Verlust, nicht nur für die Familie, sondern auch für unsere Gemeinde.“ Der 51-Jährige sei im Ortsleben „total integriert“ gewesen. Warum der Unternehmer von der Fahrbahn abkam, ist weiter unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2026 um 18:06 Uhr aktualisiert