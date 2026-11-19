Bei den Badeseen in Feldkirchen an der Donau fiel ein 18-Jähriger durch seine aggressive Fahrweise auf. Bei einer Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann bereits mehrfach ohne Führerschein unterwegs war.

Ein 18-Jähriger wurde bei den Badeseen in Feldkirchen an der Donau ohne Führerschein am Steuer erwischt. Auch seine Freundin wird angezeigt.

Ein 18-Jähriger wurde bei den Badeseen in Feldkirchen an der Donau ohne Führerschein am Steuer erwischt. Auch seine Freundin wird angezeigt.

Am Mittwochabend, dem 18. November 2026, wurde ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach (Oberösterreich) im Bereich der Badeseen Feldkirchen an der Donau von der Polizei angehalten. Gegen 20.55 Uhr war der junge Mann durch seine aggressive Fahrweise aufgefallen. Daraufhin führten die Beamten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.

Schon mehrfach auffällig

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung auffällig wurde. Auch diesmal saß er ohne gültige Lenkberechtigung am Steuer. Der Wagen gehörte seiner ebenfalls 18-jährigen Freundin aus dem Bezirk Eferding. Die Polizei untersagte dem jungen Mann die Weiterfahrt. Daraufhin übernahm seine Freundin das Steuer ihres Autos. Damit war die Angelegenheit für die beiden allerdings noch nicht erledigt. Sowohl der 18-Jährige als auch seine Freundin werden bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt.