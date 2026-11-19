Ein 29-Jähriger soll seine schwangere Ehefrau in Wels gewürgt haben. Die Frau verlor vorübergehend das Bewusstsein und wurde verletzt. Nach seiner Flucht nach Wien konnte der Verdächtige nun festgenommen werden.

Ein 29-Jähriger soll seine schwangere Ehefrau gewürgt haben. Nach seiner Flucht nach Wien wurde er in Wels festgenommen.

Ein 29-Jähriger soll seine schwangere Ehefrau gewürgt haben. Nach seiner Flucht nach Wien wurde er in Wels festgenommen.

Ein 29-jähriger syrischer Staatsangehöriger aus Wels (Oberösterreich) steht im Verdacht, seine schwangere Ehefrau am 21. Oktober 2026 gewürgt zu haben. Die Folgen waren schwerwiegend. Der Mann soll seine Frau so stark gewürgt haben, dass sie das Bewusstsein verlor. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet, dass die Frau „vorübergehend das Bewusstsein verlor und Verletzungen im Kopf- und Halsbereich erlitt“.

Verdächtiger tauchte unter

Nach der mutmaßlichen Gewalttat war der 29-Jährige zwischenzeitlich in Wien untergetaucht. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete daraufhin seine Festnahme an. Das Landeskriminalamt Oberösterreich nahm die Fahndung auf. Wie die Polizei mitteilt, wurden „Zielfahndungsermittlungen gegen einen 29-jährigen syrischen Staatsangehörigen aus Wels“ geführt.

Festnahme in Wels

Die Suche nach dem Beschuldigten führte die Ermittler schließlich wieder nach Wels. „Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der zwischenzeitlich in Wien untergetauchte Beschuldigte am 18. November 2026 in Wels festgenommen werden“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Anschließend wurde der 29-Jährige einvernommen. Danach erfolgte seine Einlieferung in die Justizanstalt Wels.