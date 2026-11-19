Seit Montag fehlt von Thomas S. (30) aus Raab im Bezirk Schärding jede Spur. Gegen 17 Uhr soll er sein Auto nahe seiner Wohnung abgestellt haben. Nun wird öffentlich um Hinweise gebeten.

Wo ist Thomas S.? Seit Montag, dem 16. November 2026, wird der 30-Jährige aus Raab im oberösterreichischen Bezirk Schärding vermisst. Nach den bisher bekannten Informationen soll er gegen 17 Uhr sein Auto in der Nähe seiner Wohnung abgestellt haben. Was anschließend geschah und wo er sich derzeit aufhält, ist nicht bekannt. Mittlerweile wurde auch die Initiative „Österreich findet euch“ eingeschaltet, die mit einem öffentlichen Suchaufruf um Unterstützung bittet. Die Polizei bestätigt, dass eine Vermisstenmeldung vorliegt.

So wird der vermisste 30-Jährige beschrieben

Die Initiative „Österreich findet euch“ hat ein Foto des Vermissten veröffentlicht und bittet die Bevölkerung, aufmerksam zu sein. Thomas S. ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat dunkelbraune Haare und trägt eine Brille. Zudem hat er einen Dreitagebart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens soll der 30-Jährige eine dunkelgrüne Jacke und Jeans getragen haben. Ob er diese Kleidung weiterhin trägt, ist nicht bekannt.

Wer hat Thomas S. gesehen?

Der Suchaufruf wird inzwischen auch in sozialen Netzwerken verbreitet. Die Hoffnung der Initiative ist, dass sich Menschen melden, die Thomas S. seit Montag gesehen haben oder Hinweise auf seinen möglichen Aufenthaltsort geben können. Wer Thomas S. gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Bei einer aktuellen Sichtung steht der Polizeinotruf unter 133 zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 14:22 Uhr aktualisiert