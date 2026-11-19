Eine schwangere Frau verlor in Wels nach einer mutmaßlichen Würgeattacke das Bewusstsein. Ihr Ehemann (29) steht unter Verdacht. Nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt in Wien wurde er am Mittwoch in Wels festgenommen.

Die Ermittler fanden den gesuchten Mann schließlich wieder in Wels. Dort soll der 29-Jährige knapp vier Wochen zuvor seine schwangere Ehefrau angegriffen und so schwer verletzt haben, dass sie vorübergehend das Bewusstsein verlor. Danach war der Verdächtige zwischenzeitlich in Wien untergetaucht. Am Mittwoch, dem 18. November 2026, gelang es der Polizei schließlich, ihn festzunehmen.

Schwangere Frau verlor das Bewusstsein

Die mutmaßliche Gewalttat ereignete sich bereits am 21. Oktober 2026 in Wels. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Oberösterreich steht ein 29-Jähriger im Verdacht, seine schwangere Ehefrau gewürgt zu haben. Die Folgen waren schwerwiegend: Die Frau verlor laut Polizei zeitweise das Bewusstsein und erlitt Verletzungen im Kopf- und Halsbereich. Wie es der Frau mittlerweile geht und ob die Schwangerschaft durch den mutmaßlichen Angriff beeinträchtigt wurde, geht aus den bisherigen Informationen der Polizei nicht hervor.

Verdächtiger tauchte in Wien unter

Nach dem Vorfall erließ die Staatsanwaltschaft Wels eine Festnahmeanordnung gegen den 29-Jährigen. Das Landeskriminalamt Oberösterreich übernahm daraufhin die gezielte Suche nach dem Beschuldigten. Die Ermittlungen gestalteten sich aufwendig. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der Verdächtige zwischenzeitlich in Wien verborgen. Dennoch gelang es den Beamten, seine Spur wieder nach Wels zurückzuverfolgen. Am 18. November wurde der Mann dort festgenommen. Nach seiner Einvernahme brachten ihn die Einsatzkräfte in die Justizanstalt Wels.