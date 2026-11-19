Vor wenigen Wochen bat die Diözese Linz um Gebete für Altbischof Ludwig Schwarz. Nun ist der 86-Jährige gestorben. Seine Schwester begleitete ihn in seinen letzten Stunden. In Oberösterreich läuten die Kirchenglocken zum Abschied.

Bereits am 6. November berichtete 5 Minuten über den besorgniserregenden Gesundheitszustand von Altbischof Ludwig Schwarz. Damals hatte die Diözese Linz mitgeteilt, dass sich sein Befinden deutlich verschlechtert habe, hier nachzulesen: Große Trauer und Sorge: Altbischof Ludwig Schwarz liegt im Sterben . Die Gläubigen wurden gebeten, den früheren Bischof im Gebet zu begleiten. Nun gibt es traurige Gewissheit: Ludwig Schwarz ist am Donnerstag, dem 19. November, im Alter von 86 Jahren verstorben. Das bestätigte die Diözese Linz am Donnerstagabend.

Schwester begleitete ihn in seinen letzten Stunden

Schwarz starb im Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder in Kritzendorf in Niederösterreich. Dort hatte er seit Herbst 2024 gelebt. Wie die Diözese nun bekannt gab, hatte sich sein Gesundheitszustand bereits Ende Oktober aufgrund einer Lungenentzündung erheblich verschlechtert. Fast drei Wochen lang wurde er im Landesklinikum Klosterneuburg behandelt. Zwischenzeitlich schien sich sein Zustand wieder etwas zu stabilisieren. Mitte November konnte er das Krankenhaus verlassen und in das Seniorenzentrum zurückkehren. Dort verbrachte er schließlich seine letzten Tage. An seiner Seite war seine Schwester Elisabeth Schwarz, die sich bis zuletzt um ihn gekümmert hatte und ihn auch in seinen letzten Stunden begleitete.

„Er hat mit seinem Humor entwaffnet“

Die Nachricht vom Tod seines Vorgängers bewegt auch den amtierenden Linzer Bischof Manfred Scheuer. In einer ersten Stellungnahme erinnert er an einen Menschen, dessen freundliche und humorvolle Art viele Begegnungen geprägt habe. „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“, zitiert Scheuer einen bekannten Ausspruch des Ordensgründers Don Bosco. Dieser habe auch das Leben von Ludwig Schwarz geprägt. Der Altbischof sei für seine Geselligkeit, Gastfreundschaft und seinen Humor bekannt gewesen. Gleichzeitig habe er sich besonders für junge Menschen, die Seelsorge und weltweite Gerechtigkeit eingesetzt. Scheuer erinnert auch daran, dass Schwarz selbst als älterer Bischof noch kranke Priester und Ordensleute besucht habe. Über dessen Umgang mit Menschen sagt er: „Er hat mit seinem Humor entwaffnet.“

Trauerglocken läuten in Oberösterreich

Als Zeichen der Trauer hat die Diözese Linz besondere Maßnahmen angekündigt. Die große Glocke des Linzer Mariendoms läutete 15 Minuten lang zum Gedenken an den Verstorbenen. Auch in den oberösterreichischen Pfarrgemeinden sollen die Kirchenglocken für jeweils zehn Minuten erklingen. Darüber hinaus werden kirchliche Gebäude schwarz beflaggt. Damit nimmt die katholische Kirche in Oberösterreich Abschied von einem Mann, der die Diözese über ein Jahrzehnt geleitet hat.

Von Wien über Rom nach Linz

Ludwig Schwarz wurde am 4. Juni 1940 im damaligen Pressburg, dem heutigen Bratislava, geboren. Seine Familie musste 1945 die Heimat verlassen und fand schließlich in Wien ein neues Zuhause. Schon als Jugendlicher schloss er sich den Salesianern Don Boscos an. Im Jahr 1964 wurde er zum Priester geweiht. Später übernahm er verschiedene Aufgaben innerhalb seines Ordens, unter anderem in Rom. 1999 wurde Schwarz Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Österreich. Zwei Jahre später folgte seine Ernennung zum Weihbischof in Wien. Von September 2005 bis Jänner 2016 leitete er schließlich die Diözese Linz. Auch nach seiner Pensionierung blieb er der Seelsorge verbunden und lebte mehrere Jahre bei den Don Bosco Schwestern in Vöcklabruck.