Traurige Nachrichten aus Oberösterreich: Eine 15-Jährige, die Ende Oktober bei einem schweren Verkehrsunfall im Bezirk Perg verletzt wurde, ist nun im Krankenhaus verstorben. Die Ärzte hatten wochenlang um ihr Leben gekämpft.

Wie die Polizei am Donnerstag, dem 19. November 2026, mitteilte, ist eine 15-jährige Jugendliche aus Wien ihren schweren Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei am Donnerstag, dem 19. November 2026, mitteilte, ist eine 15-jährige Jugendliche aus Wien ihren schweren Verletzungen erlegen.

Ein schwerer Verkehrsunfall im Bezirk Perg hat ein Todesopfer gefordert. Wie die Polizei am Donnerstag, dem 19. November 2026, bekannt gab, ist eine 15-jährige Jugendliche aus Wien ihren schweren Verletzungen erlegen. Sie war am 24. Oktober bei einem Frontalzusammenstoß auf der B3 im Ortsgebiet von Saxen schwer verletzt worden.

Zwei Autos krachten frontal zusammen

Der Unfall ereignete sich am 24. Oktober gegen 13.55 Uhr auf der Donau Bundesstraße (B3). Ein 17-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Korneuburg kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 70-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden insgesamt fünf Menschen verletzt. Besonders schwer traf es eine 15-jährige Wienerin, die als Beifahrerin im Auto des 17-Jährigen saß. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Jugendliche mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz geflogen.

Vier weitere Personen verletzt

Der 17-jährige Lenker und eine weitere 15-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Auch der 70-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle vier wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung in das Landesklinikum Amstetten gebracht.

15-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Wochenlang wurde die schwer verletzte Jugendliche im Kepler Universitätsklinikum behandelt. Trotz zahlreicher Notoperationen gelang es den Ärzten jedoch nicht, ihr Leben zu retten. Am 19. November teilte das Kepler Universitätsklinikum, Med Campus III, der Polizei mit, dass die 15-Jährige an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 20:45 Uhr aktualisiert