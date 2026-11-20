Bei groß angelegten Verkehrskontrollen in Oberösterreich stellte die Polizei zahlreiche Verstöße fest. Mehrere Fahrzeuge durften nicht weiterfahren, ein mutmaßlicher Autodieb wurde festgenommen.

Am Donnerstag, dem 19. November 2026, führte die Polizei in Oberösterreich gleich zwei größere Verkehrskontrollen durch. Auf der A8 im Bezirk Grieskirchen und in Pasching im Bezirk Linz-Land wurden zahlreiche Fahrzeuge und deren Lenker überprüft. Die Bilanz: insgesamt 284 Anzeigen, mehrere Kennzeichenabnahmen, ein Führerscheinentzug und eine Festnahme.

Acht Fahrzeuge mit gefährlichen Mängeln

Auf der A8 am Verkehrskontrollplatz in Kematen am Innbach kontrollierten Beamte der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich und der Autobahnpolizeiinspektion Kefermarkt gemeinsam mit Amtssachverständigen des Landes Oberösterreich den technischen Zustand von Fahrzeugen. Auch die Einhaltung der vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten wurde überprüft. Bei insgesamt 14 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt vorübergehend untersagt. Acht Kraftfahrzeugen wurden wegen besonders schwerer technischer Mängel, die als Gefahr im Verzug eingestuft wurden, die Kennzeichentafeln abgenommen. Außerdem wurden mehrere Sicherheitsleistungen eingehoben. Insgesamt werden 181 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen erstattet.

Gestohlenes Auto entdeckt: Täter festgenommen

Auch in Pasching im Bezirk Linz-Land führte die Polizei am Donnerstag einen Verkehrsschwerpunkt mit mehreren Streifen durch. Dabei stellten die Beamten unter anderem einen zuvor in Linz gestohlenen Pkw sicher und nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Zudem wurden unterdrückte Kennzeichen sichergestellt und der dafür verantwortliche Lenker ausgeforscht. Diesem waren bereits einige Tage zuvor wegen einer deaktivierten Schubabschaltung die zugewiesenen Kennzeichen abgenommen worden.

Alkohol am Steuer und verweigerter Drogentest

Bei den Kontrollen in Pasching musste außerdem ein Lenker seinen Führerschein wegen Alkohols am Steuer abgeben. Ein E-Scooter-Fahrer verweigerte einen Suchtgift-Test. Darüber hinaus wurden zwei Kennzeichen abgenommen. Insgesamt erstattete die Polizei in Pasching 103 Anzeigen und stellte 20 Organstrafverfügungen aus. Zusammen mit den Kontrollen auf der A8 ergibt das eine Bilanz von 284 Anzeigen an nur einem Tag.