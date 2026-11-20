Ein Überholmanöver endete am Donnerstagabend in Rohr im Kremstal (Oberösterreich) mit einem Unfall. Eine Autofahrerin kam von der Straße ab und fuhr mit ihrem Pkw quer durch einen Teich.

Nach einem Überholmanöver kam eine Autofahrerin von der B122 ab, fuhr durch einen Teich und blieb am gegenüberliegenden Ufer stehen.

Nach einem Überholmanöver kam eine Autofahrerin von der B122 ab, fuhr durch einen Teich und blieb am gegenüberliegenden Ufer stehen.

Auf der B122 Voralpenstraße im Bereich Oberrohr kam es am Donnerstagabend, dem 19. November, zu einem Verkehrsunfall. Wie die Feuerwehr berichtet, verlor eine Lenkerin nach einem Überholvorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet von der Fahrbahn. Doch damit war die Fahrt noch nicht zu Ende. Der Wagen legte zunächst rund 80 Meter auf einer Wiese zurück, ehe er in einen Teich geriet. Dort fuhr das Auto weitere etwa 40 Meter, bevor es am anderen Ufer mit der Front auf einer Böschung zum Stillstand kam.

Lenkerin leicht verletzt

Trotz des Unfallhergangs kam die Frau mit leichten Verletzungen davon. Sie schaffte es aus eigener Kraft aus dem Wagen. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hatte sie das Fahrzeug bereits verlassen. Die Feuerwehren Kremsmünster und Rohr im Kremstal waren gegen 21.29 Uhr zum Einsatz gerufen worden.

Pkw musste geborgen werden

Für die Feuerwehr war die Arbeit damit noch nicht abgeschlossen. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle und halfen einem Abschleppunternehmen dabei, den beschädigten Pkw zu bergen. Anschließend wurden sowohl die Straße als auch der betroffene Bereich am Teichufer gereinigt. Während der Arbeiten konnten Fahrzeuge den betroffenen Abschnitt der B122 bei Oberrohr nur eingeschränkt passieren. Wie groß der Schaden am Unfallauto ist, war zunächst noch unklar.