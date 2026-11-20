Schwerer Verkehrsunfall im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich: Am Donnerstagabend stießen zwei Autos frontal zusammen. Beide Lenker wurden in ihren Fahrzeugen eingeschlossen und erlitten schwere Verletzungen.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Haslach im Bezirk Rohrbach wurden zwei Autofahrer schwer verletzt. Eines der Fahrzeuge landete auf dem Dach.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Haslach im Bezirk Rohrbach wurden zwei Autofahrer schwer verletzt. Eines der Fahrzeuge landete auf dem Dach.

Am Donnerstag, dem 19. November 2026, kam es gegen 20.30 Uhr auf der L-1546 Schlägler Straße in Haslach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger war mit seinem Auto unterwegs, als er frontal mit dem Wagen eines 36-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach zusammenstieß. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich ereignete sich der Zusammenstoß „aus bislang ungeklärter Ursache“.

Ein Auto auf dem Dach

Die Folgen des Aufpralls waren schwerwiegend. Der Wagen des 30-Jährigen wurde von der Straße in eine angrenzende Wiese geschleudert und blieb dort auf dem Dach liegen. Auch das zweite Fahrzeug wurde schwer beschädigt. „Der PKW des 36-Jährigen kam auf der Fahrbahn in Seitenlage zum Stillstand“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Beide Männer waren in ihren Fahrzeugen eingeschlossen.

Ersthelfer vor Ort

Nachkommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und reagierten sofort. Sie leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die Situation an der Unfallstelle war ernst: „Beide Lenker waren in ihren massiv beschädigten Fahrzeugen eingeschlossen“, heißt es seitens der Polizei. Die beiden Männer mussten aus ihren Autos geborgen werden. Anschließend wurden sie notärztlich erstversorgt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Beide Autofahrer erlitten bei dem Frontalzusammenstoß schwere Verletzungen. Der 30-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Für den 36-Jährigen kam hingegen der Rettungshubschrauber Europa 3 zum Einsatz. Er wurde in ein Krankenhaus nach Linz geflogen. Die genaue Ursache des schweren Unfalls ist weiterhin ungeklärt.