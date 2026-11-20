Die Diözese Linz trauert um Altbischof Ludwig Schwarz. Der 86-Jährige verstarb am Donnerstag in Niederösterreich. Zuvor hatte sich sein Gesundheitszustand nach einer Lungenentzündung stark verschlechtert.

Die Diözese Linz und die Salesianer Don Boscos trauern um Altbischof Ludwig Schwarz. Er verstarb am Donnerstag, dem 19. November 2026, im Alter von 86 Jahren im Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder in Kritzendorf (Niederösterreich). Zuvor hatte sich sein Gesundheitszustand Ende Oktober aufgrund einer Lungenentzündung rapide verschlechtert. Fast drei Wochen wurde er im Landesklinikum Klosterneuburg behandelt. Mitte November konnte er ins Seniorenzentrum zurückkehren, wo er wenige Tage später verstarb. Seine Schwester Elisabeth Schwarz begleitete ihn in seinen letzten Stunden.

Zehn Jahre Bischof

Von September 2005 bis Jänner 2016 stand Ludwig Schwarz an der Spitze der Diözese Linz. Zuvor war er unter anderem als Weihbischof in Wien tätig. Während seiner Amtszeit in Oberösterreich setzte er sich besonders für junge Menschen, Geflüchtete und Menschen am Rande der Gesellschaft ein. Zu den prägenden Ereignissen seiner Zeit als Bischof zählte die Seligsprechung von Franz Jägerstätter am 26. Oktober 2007 im Linzer Mariendom. Auch nach seiner Amtszeit blieb Schwarz der Diözese verbunden. Bis zum Sommer 2024 lebte er bei den Don Bosco Schwestern in Vöcklabruck und war dort als Seelsorger tätig.

Linzer Bürgermeister nimmt Abschied

Auch der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer zeigt sich betroffen vom Tod des Altbischofs. Er erinnert besonders an dessen Einsatz für Kinder, Jugendliche und Menschen auf der Flucht. Ebenso hebt er seine persönliche Art hervor: „In Erinnerung bleiben uns darüber hinaus seine Bescheidenheit und die Freude am Kontakt mit seinen Mitmenschen. Mein besonderes Mitgefühl gilt all jenen, die Altbischof Ludwig Schwarz nahestanden und um ihn trauern“, sagt Prammer.

Dankbare Erinnerung

Auch der Linzer Bischof Manfred Scheuer würdigt seinen Vorgänger und erinnert an dessen Humor und Menschenfreundlichkeit. Trotz seiner zuletzt stark eingeschränkten Kräfte habe Schwarz seine Dankbarkeit bewahrt. Scheuer hält fest: „Es steckte aber immer noch eine tiefe Dankbarkeit in seinem Herzen, die er bis zum Sterben gezeigt hat.“ Als Zeichen der Trauer läutete die große Glocke des Linzer Mariendoms 15 Minuten lang. Auch in den oberösterreichischen Pfarrgemeinden werden die Kirchenglocken für zehn Minuten läuten. Zudem werden alle kirchlichen Gebäude schwarz beflaggt.