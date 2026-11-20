Derzeit laufen Ermittlungen gegen einen 50-jährigen Angehörigen des österreichischen Bundesheeres (Stbg.: Österreich) wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz.

Zahlreiche NS-Gegenstände und Co wurden bei einem Soldaten gefunden.

Zahlreiche NS-Gegenstände und Co wurden bei einem Soldaten gefunden.

Im Zuge einer internen Überprüfung in der Kaserne konnten Gegenstände, welche dem Nationalsozialismus zuzuordnen und im Besitz des 50-Jährigen sind, vorgefunden und vorläufig sichergestellt werden.

Zahlreiche Waffen & Co aufgefunden

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde am 20. November 2026 in den Morgenstunden eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Tatverdächtigen in Oberösterreich durchgeführt. Am Wohnsitz des Mannes wurden zahlreiche NS-Devotionalien, mehrere nicht registrierte Schusswaffen, Munition und Sprengmittel aufgefunden. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.