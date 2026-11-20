Zum zweiten Mal nach 2023 konnte in Österreich bei einer Fledermaus Tollwut nachgewiesen werden. Was das jetzt konkret bedeutet und warum man laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) "keine Angst" haben muss.

Nachdem es 2023 eine Breitflügelfledermaus aus Niederösterreich betroffen hat, wurde im November 2026 ein zweiter Fledermaus-Tollwutfall in Österreich nachgewiesen – und zwar bei einer Wasserfledermaus in Oberösterreich, berichtet die AGES. Das Tier wurde dabei bereits im Juli dieses Jahres von der Fledermaus Station Österreich geborgen und ist einen Tag später verstorben. Erstmals hierzulande wurde bei ihr auch der Europäische Fledermaustollwut-Typ 2 nachgewiesen, so die Experten.

Österreich laut AGES weiter tollwutfrei

Seitens der AGES versichert man jedoch, dass Österreich weiterhin als tollwutfrei gilt und ein solcher Nachweis diesen Status auch nicht beeinflussen würde. Die Erklärung der Experten dazu: „Die Fledermaus-Tollwut ist ein eigenständiges Infektionsgeschehen und steht nicht mit der terrestrischen Tollwut in Zusammenhang.“ Letztere wird durch das Rabiesvirus verursacht, jene der Fledermäuse durch „verschiedene andere verwandte Lyssaviren“.

„Die sicherste Vorbeugung dagegen ist…“

Angst müsse man vor der Fledermaus-Tollwut jedenfalls keine haben, heißt es weiter. Fledermäuse würden den Menschen nämlich selbst dann nicht gezielt attackieren, wenn sie Tollwut haben. Wenn sie angefasst werden, können sie dennoch zubeißen. Die AGES dazu nun: „Die sicherste Vorbeugung dagegen ist: Nicht ohne entsprechende Fachkenntnis und Schutz anfassen! Das gilt besonders bei Tieren, die tagsüber im Freien gefunden werden, die flugunfähig sind oder auffälliges Verhalten zeigen.“

Was, wenn man eine Fledermaus findet?

Und man versichert auch, dass die bloße Anwesenheit einer Fledermaus im gleichen Zimmer nicht für eine Übertragung des Erregers ausreichen würde. Auch von Kot und Harn eines infizierten Tieres gehe keine Gefahr aus – selbes gilt für eingeatmete Luft auf Dachböden und anderen Fledermausquartieren in Häusern und Scheunen. Findet man eine Fledermaus – egal ob tot oder lebendig – sollte man sich jedenfalls direkt an den nächsten erreichbaren Fledermausexperten bzw. den Amtstierarzt des Bezirkes wenden.