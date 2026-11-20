Bei einem Unfall in Vorchdorf wurde der Motorblock aus seinem Auto gerissen und 28 Meter weit geschleudert. Die 19-jährige Beifahrerin musste ins Krankenhaus. Beim 22-jährigen Lenker ergab der Alkotest einen Wert von 0,9 Promille.

Mit enormer Wucht ist ein Auto am Donnerstagabend, dem 19. November, in Vorchdorf im Bezirk Gmunden gegen ein Brückengeländer gekracht. Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und meterweit über die Straße geschleudert wurde.

Motorblock 28 Meter weit geschleudert

Gegen 22 Uhr war ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Auto auf der L1242 in Richtung Mühltal unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine 19-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck. Im Bereich der Almbrücke, unterhalb der Autobahnbrücke, verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizei dürfte er nach eigenen Angaben mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Daraufhin prallte das Auto gegen die Brückengeländer auf beiden Seiten der Fahrbahn. Die Wucht des Zusammenstoßes war beträchtlich: Teile der Betonfassungen brachen heraus und stürzten in die Alm. Gleichzeitig wurde der Motorblock aus dem Wagen gerissen und laut Polizei 28 Meter weit über die Straße geschleudert.

Beifahrerin im Krankenhaus, Lenker hatte 0,9 Promille

Die 19-jährige Beifahrerin wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beim 22-jährigen Autofahrer führten die Beamten einen Alkomattest durch. Das Ergebnis: 0,9 Promille. Sein Führerschein wurde ihm daraufhin vorläufig abgenommen. Der Unfall beschäftigte auch die Freiwillige Feuerwehr Vorchdorf. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Besondere Vorsicht war im Bereich unterhalb der Brücke geboten. Es bestand die Gefahr, dass ausgelaufener Treibstoff über den Brückenabfluss in die Alm gelangen könnte. Um das zu verhindern, mussten die Einsatzkräfte größere Mengen Erdreich abtragen. Anschließend unterstützten sie die Bergungsarbeiten am Unfallfahrzeug.