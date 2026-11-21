Mit 185 km/h statt der erlaubten 100 war ein 29-jähriger Linzer am Freitagabend auf der A9 in Oberösterreich unterwegs. Die Polizei stoppte den Lenker und nahm ihm den Führerschein vorläufig ab.

Am Freitag, dem 20. November 2026, führte eine Streife der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich gegen 20.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der A9 Pyhrnautobahn durch. Im Bereich des Bosrucktunnels fiel den Beamten dabei ein Pkw auf, der deutlich zu schnell unterwegs war. Der 29-jährige Lenker aus Linz fuhr in Richtung Voralpenkreuz. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h wurde er im Tunnel mit 185 km/h gemessen.

Lenker verliert Führerschein

Die anschließende Kontrolle fand im Bereich der Abfahrt Spital am Pyhrn statt. Gegenüber den Polizisten erklärte der Mann, er habe die Geschwindigkeit „etwas übersehen“. Für den 29-Jährigen hatte die Fahrt Konsequenzen: Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab.