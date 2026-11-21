Bei Schwerpunktkontrollen auf der A8 wurden zwei Reisebusse desselben Unternehmens gestoppt. Bei einem bestand wegen eines Bremsmangels Gefahr im Verzug, dem anderen fehlte eine gültige Haftpflichtversicherung für Österreich.

Am Freitag, dem 20. November 2026, führten drei Streifen der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich gemeinsam mit Sachverständigen der Landesregierung technische Schwerpunktkontrollen durch. Kontrolliert wurde auf der A8 Innkreisautobahn beim Kontrollplatz in Kematen. Dabei gerieten insbesondere zwei Reisebusse desselben Unternehmens ins Visier der Beamten. Bei der Überprüfung des ersten Busses stellten die Kontrolleure mehrere technische Mängel fest. Besonders schwerwiegend war ein Defekt an der Bremsanlage: Es bestand Gefahr im Verzug. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt, außerdem nahmen die Beamten die Kennzeichen vorläufig ab.

Zweiter Bus ohne gültige Versicherung

Rund eine Stunde später sollte ein weiterer Bus desselben Unternehmens die Fahrgäste übernehmen. Doch auch bei diesem Fahrzeug stellten die Kontrolleure einen erheblichen Verstoß fest: Für das österreichische Bundesgebiet bestand keine gültige Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Auch diesem Bus wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Erst nachdem das Unternehmen einen gültigen Versicherungsschutz für Österreich abgeschlossen hatte, konnten die Fahrgäste ihre Reise einige Stunden später fortsetzen.

Weitere Mängel bei Kontrollen auf der A8

Die Schwerpunktkontrollen brachten noch weitere Verstöße ans Licht. Insgesamt wurden bei drei Fahrzeugen wegen Gefahr im Verzug die Kennzeichen abgenommen. Bei einem weiteren Fahrzeug wurde aufgrund fehlender Zulassung die Weiterfahrt untersagt.