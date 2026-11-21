Mit einem emotionalen Facebook-Beitrag nimmt die Familie Kriegner Abschied von Karl Stefan Kriegner. Er verstarb am 11. November 2026. Gemeinsam mit seiner Frau Brigitte hatte er 1969 den Grundstein für Auto Kriegner gelegt. Für die Familie sei die Geschichte des Unternehmens „weit mehr als die eines Unternehmens. Sie ist auch ein Teil unserer Familiengeschichte“. Über Jahrzehnte hinweg habe Kriegner das Unternehmen mit „Tatkraft, Leidenschaft und großem Engagement“ geprägt. In ihrem Nachruf erinnert die Familie nicht nur an ihn als Unternehmer, sondern auch als Kollegen, Freund und leidenschaftlichen Sportler. Er sei ein Mensch gewesen, „der auch selbst mit angepackt hat und für andere da war“.

Beide Standorte bleiben geschlossen

In ihrem Beitrag blickt die Familie dankbar auf das zurück, was Kriegner geschaffen und ermöglicht hat. „Was bleibt, sind wertvolle Erinnerungen, tiefe Verbundenheit und große Dankbarkeit“, heißt es darin. Auch die beiden Standorte in Grieskirchen und Aurolzmünster waren von den Abschiedsfeierlichkeiten betroffen: Am Freitag, dem 20. November, blieben sie ganztägig geschlossen, damit die Mitarbeiter und die Familie gemeinsam Abschied nehmen konnten. Zum Abschluss richtet die Familie noch persönliche Worte an den Verstorbenen: „Danke, Karli.“