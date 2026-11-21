Beim Überqueren der B38 im Bezirk Rohrbach (Oberösterreich) kam es am Samstagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Eine 63-Jährige wurde schwer, eine 22-Jährige leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am 21. November 2026 gegen 10.20 Uhr im Gemeindegebiet von Oepping. Eine 63-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach war auf der Kappelenstraße unterwegs und wollte die B38 in Richtung Unterfischbach überqueren. Zur selben Zeit fuhr eine 22-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach, auf der B38 in Richtung Rohrbach. Als die ältere Lenkerin die Bundesstraße querte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Auto prallt gegen Rundholzstapel

Durch den Zusammenstoß wurde die 63-Jährige schwer verletzt. Nach der Erstversorgung brachten die Rettungskräfte sie ins Klinikum Rohrbach. Der Wagen der 22-Jährigen kam nach dem Aufprall rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Rundholzstapel. Die Lenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls nach der Erstversorgung ins Klinikum Rohrbach gebracht.